VW-Chef Diess zu CO2-Flottenzielen: „Es wird sehr eng“

Wolfsburg

Kommen auf Volkswagen in dem schwachen Pandemie-Jahr auch noch horrende Strafzahlungen zu? Aktuell jedenfalls sieht es so aus, als wenn der Autobauer die EU-weiten CO2-Emissionsziele verfehlen wird. Konzern-Vertriebschef Christian Dahlheim hatte schon Ende letzter Woche bei der Vorstellung der Quartalszahlen von einem „engen Rennen“, gesprochen. Das bestätigte jetzt auch Konzernboss Herbert Diess.

„Wir haben noch nicht aufgegeben, aber es wird sehr eng, die Flottenziele zu erreichen“, sagte Diess der „ Financial Times“. Mit einem starken Endspurt beim Verkauf von E-Fahrzeugen und Hybriden könnten die Grenzwerte noch eingehalten werden. Man sei nur „ein Gramm oder so“ entfernt, so der Konzernchef.

Den Autobauern drohen hohe Strafen

In diesem Jahr müssen Hersteller in der EU den Grenzwert von 95 Gramm ausgestoßenem Kohlendioxid (CO2) je gefahrenem Kilometer im Schnitt ihrer neu verkauften Autos einhalten. In diesem Jahr dürfen dabei noch die emissionsreichsten 5 Prozent der Fahrzeuge aus der Flotte herausgerechnet werden, diese Übergangsregelung entfällt 2021. In diesem Jahr verkaufte Elektroautos, die unabhängig von den tatsächlichen Emissionen mit null Gramm in die Rechnung eingehen, zählen doppelt. Einige Autobauer hatten angesichts schleppender Elektroautoverkäufe befürchtet, wegen der neuen Regeln mit Milliardenstrafzahlungen belastet zu werden. Je verkauftem Fahrzeug und überschrittenem Gramm CO2 im Durchschnitt werden immerhin 95 Euro fällig.

Die Verkaufsförderung für Plug-in-Hybride und Elektroautos in der Pandemie hatte die Nachfrage nach E-Autos und Hybriden jedoch deutlich befeuert, weshalb VW sich zur Jahreshälfte noch zuversichtlich gezeigt hatte, die Grenzwerte einhalten zu können. Die Corona-Pandemie habe der Konzern zunächst sogar für hilfreich beim Flottenziel gehalten, sagte Diess der „ Financial Times“. Denn angesichts des Absatzeinbruchs herkömmlicher Modelle mit Verbrennungsmotoren wäre es leichter, bei unverminderter Produktion von Elektroautos und Plug-in-Hybriden einen grüneren Produktmix hinzubekommen. „Doch es stellte sich als weiterhin schwierig herauf, weil wir auch beim Absatz von Elektrofahrzeugen verloren haben“, so Diess.

Diess sieht ab 2023 keine Probleme mehr beim Erreichen der Flottenvorgaben

Dennoch zeigte sich der Konzern zuletzt mit dem Marktstart des ID.3 zufrieden und auch die Nachfrage nach den Hybrid-Varianten des Golf steigt. Insbesondere der Golf GTE entwickelt sich zum echten Renner. Den Absatz bremsen könnten nach WAZ-Informationen allerdings Lieferschwierigkeiten von Komponenten, die für den Elektroantrieb benötigt werden. Das jedenfalls soll der Grund dafür sein, dass VW einen Teil der für November im Werk Wolfsburg angesetzten Sonderschichten wieder abgesagt hat.

Insgesamt sprach Diess aber in Sachen Flottenziele sowieso von einem „Marathon“, bei dem es auf die Ergebnisse in einzelnen Jahren nicht so sehr ankomme. Der Verkaufsstart des neuen elektrischen Kompakt-SUV ID.4 werde die Erreichung des Ziels im nächsten Jahr bereits deutlich einfacher, „von 2023 an sollten wir überhaupt keine Probleme mehr haben“, zeigte sich Diess zuversichtlich.

Immerhin plant der Konzern bis 2029 75 reine E-Modelle und 60 Hybridfahrzeuge auf den Markt zu bringen und kalkuliert mit rund 26 Millionen gebauten Fahrzeuge auf Basis der Elektro-Plattformen in den kommenden zehn Jahren. Der Anteil der batterieelektrischen Fahrzeuge am Modellportfolio soll so in den kommenden fünf Jahren auf 20 bis 25 Prozent und der Anteil der E-Autos an der Neuwagenflotte in Europa und China auf 40 Prozent gesteigert werden.

Von Steffen Schmidt