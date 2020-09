VW-Chef Diess: „Transformation ist machbar und eine Chance“

Wolfsburg

Volkswagen-Chef Herbert Diess hat sich am Montag erneut zu den Plänen der EU geäußert, die CO2-Vorgaben zu verschärfen. „Ich halte die Transformation – auch mit schärferen Klimazielen – für machbar und für eine Chance!“, betonte der Manager auf dem Karriereportal LinkedIn.

Die Umweltvorgaben der Politik seien klar und für eine saubere gesunde Umwelt auch richtig. „ Jetzt kommt es darauf an, den Wandel nicht zu beklagen, sondern zu managen: Mit Innovationen und Kraft der Unternehmen. Dann wird es auch Wachstum geben“, zeigte sich Diess überzeugt. Er betonte aber auch, dass es eines gesellschaftlichen Konsens bedürfe, wenn die Transformation erfolgreich gemeistert werden muss. „Denn nur dann wird die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen können“, so Diess.

Diess : „Es entstehen auch neue Arbeitsplätze“

Am Wochenende wurden vor allem Diess Befürchtungen zitiert, strengere CO2-Vorgaben würden dazu führen, dass mehr Arbeitsplätze und ganze Firmen in bestimmten Bereichen unter Druck geraten oder verloren gehen. Er habe aber auch gesagt, dass in anderen Bereichen neue Arbeitsplätze entstehen würden, stellte Diess am Montag klar.

Aktiver Klimaschutz sei eine Chance für die Welt und unsere Wirtschaft. Ein positives Beispiel sei das schwedische Startup Northvolt, mit dem VW eine Batterieproduktion in Salzgitter errichtet. „Hier entstehen neue zukunftssichere Jobs! Ebenso durch E-Fabriken wie in Zwickau, Batteriesysteme ( Braunschweig), E-Motoren und weitere E-Komponenten ( Kassel/ Salzgitter) oder im Softwarebereich (Car.Software-Org in Ingolstadt). Und das sind nur Beispiele aus der Automobilindustrie“, erläuterte der VW-Chef. Volkswagen sei vorbereitet und gehe beim Wandel voran.

Von Steffen Schmidt