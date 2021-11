Der VW-Betriebsrat lobt die Entscheidung, für das E-Auto-Projekt „Trinity“ ein eigenes Werk in Wolfsburg zu bauen. Das schaffe klare Zukunftsperspektiven und sichere Arbeitsplätze in Wolfsburg, sagt die Vorsitzende Daniela Cavallo in einer internen Mitteilung an die Belegschaft. Sie sieht aber auch noch weitere gute Nachrichten im Trinity-Projekt verborgen.