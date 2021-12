VW-Betriebsrat und Management mit Weihnachtsbesuch bei Beschäftigten

Wolfsburg

Stille Nacht.....von wegen! Selbst an Heiligabend schläft das Wolfsburger Volkswagen-Stammwerk nicht, zumindest nicht ganz: Bei der Werksicherheit, der Werkfeuerwehr, im Kraftwerk und noch an einigen Stellen mehr halten Beschäftigte die Stellung. Denn während die Volkswagen-Familie feiert, bleibt dank der „Stallwache“ im Werk alles unter Kontrolle.

Auch Betriebsrat und Management haben an Heiligabend deswegen eine Runde gedreht und sich - stellvertretend für alle daheim - bei den dienstschiebenden Beschäftigten bedankt. Diese Form der Wertschätzung lief nun schon zum 17. Mal in Folge – damals begründet von Betriebsratskoordinator Achim Thust.

Überraschung: Für die "Stallwache" im Werk gab es keine Geschenke. Quelle: VW-Betriebsrat

„Heiligabend, Weihnachten, aber auch Silvester und Neujahr sind ganz außergewöhnliche Schichten, für die wir heute auch wieder ein außergewöhnliches Danke sagen wollen. Während die allermeisten von uns frei haben, vielleicht lecker essen und sich mit Geschenken beschäftigten, arbeiten hier im Werk Dutzende unserer Kolleginnen und Kollegen weiter und halten so das Nötigste aufrecht. Das verdient Respekt“, sagte Betriebsratskoordinator Sebastiano Addamo.

Besucht wurden auch die IT und die Teststrecke in Ehra

Auch Werkeiter Rainer Fessel dankte den Beschäftigten bei dem Rundgang für ihren Einsatz. Er hob hervor: „2021 war wirklich sehr herausfordernd für uns alle. Aber nach diesem Jahr, meinem ersten als Werkleiter, weiß ich einmal mehr, dass wir im Werk Wolfsburg ein starkes Team sind. Dazu tragen Sie mit Ihrem Engagement und Ihrer Flexibilität Tag für Tag bei, auch an besonderen Tagen wie diesen. Dafür danke ich Ihnen besonders.“

Die ersten Stationen für die wertschätzende Runde waren Tor Ost und die neue Feuerwache. Dezentral besuchten Betriebsrat und Management am 24. Dezember zum Beispiel auch das Testgelände in Ehra, die IT und das Kraftwerk. Der für das Kraftwerk zuständige Betriebsrat Uwe Krüger sagte: „Wir können stolz sein auf unsere Kolleginnen und Kollegen, die uns auch in Zeiten der Pandemie an Weihnachten und Neujahr mit Wärme und Strom versorgen.“

