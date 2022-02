Wolfsburg

Im Rahmen der Volkswagen-Belegschaftsspende des Volkswagen-Standorts Wolfsburg kamen im vergangenen Jahr insgesamt 448 555 Euro zusammen, die karitativen Einrichtungen in der Region zu Gute kommen. Insgesamt gibt es 32 Spendenempfänger, die in der Region über Wolfsburg, Gifhorn und Helmstedt verteilt sind.

Zahlreiche Organisationen dürfen sich über Spende freuen

Das Unternehmen hat gemeinsam mit dem Sozialausschuss des Betriebsrats aus zahlreichen Antragstellern jene Einrichtungen ausgewählt, die dieses Jahr finanziell gefördert werden. Unterstützt werden unter anderem die Hospiz-Stiftung in Gifhorn, ein Tagestreff für Wohnungslose in Wolfsburg, die Projekte “Kleine Kinder immer satt“ und “Kinder brauchen Zukunft“. Zusätzlich werden auch kleinere Einrichtungen mit einer Spendensumme bedacht, um Computerausstattungen, Büromöbel oder spezielle Therapiegeräte anzuschaffen.

Auch Freizeitaktivitäten für wirtschaftlich schwächere Familien können realisiert werden, für die sonst keine Mittel zur Verfügung stünden. In den nächsten Wochen werden die Spenden nach und nach übergeben.

Betriebsrat und Unternehmen glücklich

Daniela Cavallo, Betriebsratsvorsitzende in Wolfsburg, sagt: „Das vergangene Jahr war nicht einfach für unsere Kolleginnen und Kollegen. Deswegen macht es mich sehr stolz, dass unsere Belegschaft trotz allem so eine hohe Spendenbereitschaft gezeigt hat und so beweist, dass sie ihre Mitmenschen im Blick behält. Unsere Beschäftigten identifizieren sich mit der Region und den Menschen, die hier leben und sie sind bereit, jene zu unterstützen, denen es nicht so gut geht. Es freut mich, dass wir nun gemeinsam viel bewirken und unmittelbar helfen können.“

Marcellus Puig, Personalleiter der Marke Volkswagen, freut sich über die hohe Spendensumme und die Hilfsbereitschaft der Belegschaft: „Ich freue mich, dass unsere Belegschaft auch im vergangenen Jahr wieder gezeigt hat, dass sie sich für die Gesellschaft und das Zusammenleben in unserer Region einsetzt – sowohl mit Spenden als auch tatkräftig im Ehrenamt. Das ist vor allem in der für alle gleichermaßen herausfordernden Corona-Situation nicht selbstverständlich. Dafür bin ich dankbar, denn mit den Spenden können wir viel Gutes bewirken und Menschen helfen, wo es nötig ist.“

