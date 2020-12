VW Automuseum: Leiter Eberhard Kittler geht in den Ruhestand

Stadtmitte

Eberhard Kittler ist ein Autogeschichten-Erzähler im allerbesten Sinne. Seit 2014 leitet der Motorjournalist und Automobilhistoriker das VW-Automuseum an der Dieselstraße. Zum 1. Januar 2021 geht der 65-Jährige in den Ruhestand – wirklich verlassen wird er das Automuseum aber nicht.

Der gelernte Bauingenieur ist seit Anfang der 1980er Jahre als Motorjournalist tätig. Er schrieb und schreibt für renommierte Zeitschriften wie „Oldtimer-Markt“, „Motor Klassik“, „Youngtimer“, „ Auto, Motor und Sport“ sowie „ Auto Zeitung“ – und rund 30 Bücher rund um Autos und Automobilgeschichte. Er baute bei VW die Abteilung „Volkswagen Classic“ auf und war bis 2017 Konzernbeauftragter VW Classic. So war es kein Zufall, dass er 2014 parallel die Leitung des Automuseums an der Dieselstraße übernahm.

„Mir wurde das baldige Ende des Automuseums vorhergesagt“

„Zu dieser Zeit ist mir von allen Seiten das baldige Ende des Automuseums vorhergesagt worden“, berichtet Kittler lachend. „Aber mir war von Anfang an klar: Hier gibt es ein tolles Team und ein ungeheures Potenzial.“ Er wollte mit diesem Team Besuchern nicht nur die rund 150 Fahrzeuge im Museum (plus 200 im Depot) zeigen und erklären. „Ich wollte auch Sonderausstellungen zeigen“, betont er. „Ausstellungen, die es so noch nie gegeben hat.“

Sein persönliches Highlight war die Sonderschau „WOB 007. Bond’s Autos und Requisiten“. Auf der Bühne stand ein legendärer Aston Martin, aber auch Bentley, Käfer und T1 Pritsche waren Teil der Ausstellung – auch Autos des VW-Konzerns kamen in den Bond-Filmen vor.

Sogar Designlegende Giorgio Giugiaro besuchte das Automuseum

Toll sei auch die Sonderschau „40 Jahre Golf GTI“ gewesen: „Ich habe Designer Giorgio Guigiaro angefragt, ob er uns seinen seltenen viertürigen GTI für die Ausstellung zur Verfügung stellt“, berichtet Kittler. „Plötzlich war Herr Guigiaro persönlich da.“ Damit nicht genug: Teil der Ausstellung war eine Mischung aus Golf und Porsche 928: „Ein Auto, das ich nie vergessen werde“, sagt Kittler. Weiteres Highlight sei die Sonderschau „Generationenwechsel“ – vom Käfer zum Golf – gewesen: „Unser aufwändigste Ausstellung überhaupt“, so Kittler. Die übrigens in einem eigenen Buch mündete, das den Übergang von den luft- zu den wassergekühlten Motoren bei VW dokumentiert.

Stolz ist er auch auf das „Motorenkabinett“ im Automuseum: Dort werden verschiedene Epochen des Motorenbaus sichtbar. Das schönste Abschiedsgeschenk für ihn: „Wir haben jetzt grünes Licht für ein zweites Motorenkabinett bekommen.“ Was ihn auch freut: „Wir bieten im Automuseum auch Kunstausstellungen und Musikkonzerte an – die Akustik ist richtig gut.“

Sonderausstellung über Allradantriebe im VW-Konzern geplant

Übrigens: Auch die nächste, von Eberhard Kittler mitkonzipierte Sonderausstellung im Frühjahr 2021 – so Corona es zulässt – hat es in sich: „Wir stellen verschiedene Allradtechnologien aus dem VW-Konzern vor.“ Sein Lieblingsauto ist ein 225 PS starker Lupo Sport – „leider wurde er nie gebaut“, so Kittler. „Er ist meiner Lieblingsautos überhaupt.“

Auch wenn Eberhard Kittler jetzt offiziell in den Ruhestand geht, bleibt er dem Automuseum erhalten: „Ich arbeite im Freundeskreis weiter mit“, verspricht er. Es sei ein weiteres Buch des Automuseums geplant.

Von Carsten Bischof