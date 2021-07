VW-AutoMuseum sucht Klassiker aus der Region für eine Sonderausstellung

Wolfsburg

Er hat es angekündigt und macht es wahr: Hilmar Schimenas, der neue Leiter der Stiftung AutoMuseum Volkswagen, plant eine große Sonderschau „Automobile Klassiker aus der Region“. Laufen soll sie von Mitte November 2021 bis Mitte März 2022 im Haus an der Dieselstraße. Die Bewerbungsphase endet am 15. Juli.

Alle Oldie-Besitzer aus der Region können mitmachen

Mitmachen können Oldie-Fans aus dem Umkreis von 50 Kilometern rund um Wolfsburg. Wichtig: Die Ausstellung sei markenoffen, betont Schimenas. Es müssen keine Oldtimer aus dem Volkswagen-Konzern sein. Wichtig ist nur: Das Fahrzeug muss zwischen 1921 und 1991 gebaut worden sein. Am Ende der Bewerbungsphase wählt eine Jury aus Fachleuten 15 Exponate für die Sonderausstellung aus.

Aktuell gibt es 45 Bewerber, die sich gemeldet haben. Darunter befinden sich viele interessante Klassiker wie VW Kübelwagen, Glas GT, Quantum Coupe, Steyr Puch, Triumph Spitfire oder Audi 5000. Natürlich sind auch Golf I Cabrio, T3, Porsche 911 Cabrio und Skoda Felicia.Das Team des Automuseums hofft jetzt auf einen fulminanten Schlussspurt, um weitere automobile Klassiker für seine Sonderausstellung sichten zu können.

Hilmar Schimenas möchte Old- und Youngtimer-Fahrer miteinander vernetzen

Denn: Hilmar Schimenas hatte im Gespräch mit der WAZ angekündigt, das AutoMuseum als Treffpunkt für alle Old- und Youngtimerfahrer der Region anzubieten. Er wolle mit Oldie-Fans und Clubs aus der Region und anderen Institutionen zusammenarbeiten. Einen ersten Vorgeschmack gab es vor einigen Tagen beim großen Käfer-Treffen: Der Käfer-Club Wolfsburg lud die Teilnehmer zunächst auf den Parkplatz am Automuseum ein, um sich kennen zu lernen und sich dort schon einmal interessierten Klassikerfreunden zu zeigen. Von dort ging es per Korso in die Autostadt. Autostadt und AutoMuseum möchten ihre Zusammenarbeit künftig vertiefen.

Interessierte, die mit ihren Klassikern an der Sonderschau im AutoMuseum teilnehmen möchten, können sich bis 15. Juli per E-Mail unter info@automuseum-volkswagen.de melden. Sie bekommen dann einen offiziellen Bewerbungsbogen zugemailt. Mit ein wenig Glück steht ihr Schmuckstück dann ab Mitte November auf der Ausstellungsfläche an der Dieselstraße.

Von Carsten Bischof