Unter der Rubrik „Volkswagen Art4all“ lädt das Kunstmuseum am Mittwoch, 30. Juni, von 16 bis 21 Uhr zu kostenlosen Besuch der Ausstellung „ReferenzRäume“ des Künstlers Mischa Kuball ein. Der Künstler spricht um 18 Uhr mit Kunstmuseum-Direktor Andreas Beitin und Kurator Holger Broeker über die Ausstellung und seine Werke.

Bei gutem Wetter stellt Kuball seine Arbeiten auf der Hollerplatz-Terrasse vor

Moderiert wird die Gesprächsrunde von Katharina Derlin, Leiterin Kommunikation des Kunstmuseums. Je nach Wetterlage findet die Veranstaltung draußen auf der Hollerplatzterrasse oder innen auf der Asta-Galerie statt. Wichtig: Wegen der Corona-Pandemie ist die Zuhörerzahl begrenzt, Voranmeldungen sind nicht möglich.

Der Künstler Mischa Kuball versteht sich selbst als ein in unterschiedlichen Medien und Räumen arbeitenden Konzeptkünstler. Die Ausstellung „ReferenzRäume“ hat retrospektiven Charakter und bietet erstmals einen Querschnitt durch Kuballs Werk der vergangenen drei Jahrzehnte. Darunter sind große Rauminstallationen, Fotos, Videoprojektionen, Dokumentationen sowie Arbeiten aus dem Werkkomplex der „public preposition“.

Mischa Kuball möchte generelle Sinnfragen stellen

Sein Hauptanliegen seien zentrale Sinnfragen, so das Kunstmuseum. So fasse er Bürobeleuchtungen eines Hochhauses nachts zu Lichtmustern zusammen – und stellt die Frage, ob dieser alltägliche Energieverbrauch sinnvoll ist. Oder er lässt eine hauchdünne Rettungsdecke vom Wind durch Straßen und Landschaften wehen – und erinnert an die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens.

Mit „Volkswagen Art4all“ will das Kunstmuseum gemeinsam mit VW arbeitenden Kunstfreunden die Möglichkeit geben, nach Feierabend die Ausstellung zu besuchen, am Künstlergespräch teilzunehmen und mit Freunden anschließend einen Absacker zu trinken.

