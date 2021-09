Urteil im Untreue-Prozess gegen VW-Manager fällt schon nächste Woche

Braunschweig

Das geht nun deutlich schneller als gedacht: Der Untreue-Prozess gegen drei frühere und einen amtierenden Personalmanager von Volkswagen wird erheblich abgekürzt. Nach den Aussagen von Zeugen am Mittwoch zog der zuständige Richter am Landgericht Braunschweig die Plädoyers und eine Entscheidung vor. In dem Verfahren um mutmaßlich überhöhte Bezahlung führender Betriebsräte bei Volkswagen wird damit schon in der kommenden Woche mit einem Urteil gerechnet, ursprünglich waren deutlich mehr Termine angesetzt. Ein Urteil sollte erst im Oktober erfolgen.

Den Angeklagten, darunter die beiden Ex-Konzernpersonalchefs Horst Neumann und Karlheinz Blessing, wird vorgeworfen, einflussreichen Betriebsratsangehörigen zwischen 2011 und 2016 unangemessen üppige Bezüge freigegeben zu haben. Der Vorwurf lautet Untreue, teils auch in besonders schweren Fall. Dem größten europäischen Autobauer soll daraus ein Schaden von mehr als 5 Millionen Euro entstanden sein.

Anklage geht von zu hohen Gehälter für Osterloh und Co. aus

Den dicksten Brocken – rund 3 Millionen Euro – machen dabei die Bezüge von Ex-Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh aus. Es geht aber auch um die Gehälter vier weiterer mächtiger Betriebsräte aus der VW-Welt. Für die Staatsanwaltschaft hatten die Führungskräfte die Kriterien zur Gehaltsbestimmung „bewusst so gewählt, dass scheinbar ein erhöhtes Gehalt gerechtfertigt war, obwohl dies nicht korrekt war“. Die Anklage argumentiert, dass Betriebsräte so bezahlt werden müssen, wie auf der Position, die sie vor ihrem Wechsel in das Gremium innehatten.

Die Verteidigung sieht das ganz anders. Es sei klar gewesen, dass Osterloh und andere höhere Betriebsräte – mit Management-Positionen vergleichbar – viel Erfahrung sowie eine „beachtliche und strategische Qualifikation“ erworben hätten. Daher seien die genehmigten Gehälter auch in Ordnung.

Osterloh berichtet von Angeboten für Vorstandsposten

In guten Jahren verdiente Osterloh bis zu 750 000 Euro. Er selbst war bereits am Montag als Zeuge aufgetreten. In seiner Aussage rechtfertigte er sein Gehalt unter anderem mit mehreren Angeboten seitens Volkswagens, auf hochdotierte Personal- und sogar Vorstandsposten im Unternehmen zu wechseln. „Ich hätte nur ja sagen müssen“, betonte Osterloh. Das tat er nun im Mai dieses Jahres mit Verspätung: Seitdem ist er Personalvorstand der VW-Nutzfahrzeug-Holding Traton.

Volkswagen selbst ist an dem Prozess nicht beteiligt, bekräftigte aber im Vorfeld, dass im Zusammenhang mit der Festlegung der Vergütung einzelner Betriebsratsmitglieder kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten festgestellt werden könne. Um sich abzusichern, hatte der Konzern sogar zwei ehemals hochrangige Arbeitsrichter mit einem Gutachten betraut. Die beiden Experten stellten bei ihrer Untersuchung kein Fehlverhalten fest.

Von Steffen Schmidt/dpa