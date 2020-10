Umwelt-Aktivisten protestieren vor Kasseler VW-Werk

Baunatal

Aktivisten haben am Volkswagen-Werk in Baunatal im Kreis Kassel demonstriert. Nach Angaben der Polizei protestierten mehrere Personen am frühen Donnerstagmorgen vor dem Eingangsbereich des Werkes, wo sie auch sogenannte Tripods aus Holz aufstellten. Die Aktion stehe in Zusammenhang mit den Protesten rund um den Ausbau der Autobahn 49.

Die Teilnehmer hätten die Blockadeaktion dann nach rund zweieinhalb Stunden „auf freiwilliger Basis“ beendet, berichtete eine Polizeisprecherin. In der Nähe stellten sie sich danach zu einer Mahnwache auf. Einer Mitteilung von Aktivisten zufolge gehe es um Solidarität mit den Protestierenden im Dannenröder Wald.

VW vermeldet keine Beeinträchtigungen durch die Aktion

Die A49 soll Gießen und Kassel direkter miteinander verbinden. Für die geplante Trasse sollen mehrere Hektar vor allem im Herrenwald bei Stadtallendorf sowie im Dannenröder Forst bei Homberg (Ohm) gefällt werden.

Das Werk im Baunatal ist nach Angaben von Volkswagen das zweitgrößte Werk des Konzerns in Deutschland. Auf den Betrieb hatte die Aktion anscheinend keine Auswirkungen. „Die Produktion lief heute ohne Beeinträchtigungen nach Plan“, sagte ein VW-Sprecher auf WAZ-Anfrage. „Auch uns ist Klimaschutz ein wichtiges Anliegen. Kein anderer Autobauer setzt so konsequent auf E-Mobilität wie wir bei Volkswagen“, so der Sprecher weiter. Gerade erst habe man auch am Standort Kassel zahlreiche Maßnahmen zum Klimaschutz umgesetzt, darunter zum Beispiel eine Wiederverwertung für Aluminiumabfälle oder die Umstellung der Dienstwagenflotte auf E-Mobilität.

