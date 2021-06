Angehörige der islamischen Minderheit in der Region Xinjiang kamen auf den Willy-Brandt-Platz am Bahnhof, um für ein Ende des Genozids an Uiguren in China zu protestieren. Hintergrund: Volkswagen betreibt in der Hauptstadt Urumtschi ein Werk, rundherum gibt es Internierungslager. Der Wolfsburger Konzern müsse wirtschaftlich Druck auf die chinesische Regierung ausüben, fordern die Uiguren.