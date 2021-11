Tunnel: Neue Gas-Pipeline ins VW-Kraftwerk hat Naturschutzgebiet erreicht

Wolfsburg

Niedersachsens aktuell wichtigstes Neubauprojekt im Bereich Gasinfrastruktur, der Bau der Gas-Pipeline von Walle in das Wolfsburger Volkswagen-Werk, geht mit großen Schritten seinem Ende entgegen. Jetzt stand im Verlauf des rund 33 Kilometer langen Bauvorhabens noch einmal eine besondere technische und logistische Herausforderungen an: die Unterquerung des Naturschutzgebietes ‚Südliche Düpenwiesen‘ westlich des VW-Werksgeländes.

Das ist die neue Gas-Pipeline Die Gas-Pipeline soll künftig die Kraftwerke von Volkswagen in Wolfsburg mit Erdgas versorgen. Sie verläuft von Walle über eine Strecke von 33 Kilometer bis in das VW-Werk. Dabei muss die Pipeline, die aus jeweils 18 Meter langen und 40 Zentimeter dicken Stahlrohren zusammengeschweißt wird, insgesamt 16 mal Hindernisse per Horizontalbohrung unterqueren. Die Bohrung unter dem Elbe-Seiten-Kanal ist knapp 400 Meter lang, die Bohrkurve verläuft 7,5 Meter unter der Kanalsohle. Das Projekt soll im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein.

Dafür musste ein rund 1300 Meter langes Pipelinestück in einem großen Kraftakt durch einen zuvor gebohrten Tunnel sowohl unter der Autobahn A 39 als auch unter dem Naturschutzgebiet hindurch gezogen werden. Nach rund neuneinhalbstündiger Arbeit kam der Anfang des Rohres am Ziel an, deutlich früher als vorgesehen.

Bohranlagen treffen sich in der Mitte

Bei der Unterquerung kam ein Horizontalbohrverfahren – Experten sprechen hier von „Horizontal Directional Drilling“ (HDD) – zum Einsatz. In den letzten Wochen war in einem ersten Schritt bereits der Tunnel, in den der Rohrstrang dann eingezogen wurde, von zwei Bohranlagen hergestellt worden, die von beiden Seiten kamen und sich in einer Tiefe von zehn Metern in der Mitte trafen.

Durch diese Methode wurde vor allem auch die Umwelt geschont. „Die Horizontalbohrung mit dem technisch innovativen ‚Meet in the middle‘-Verfahren war ein technischer Höhepunkt in diesem Streckenabschnitt. Dass jetzt der Einzug des 1280 Meter langen vorgefertigten Pipelineteils so reibungslos vorangegangen ist, erfüllt mich mit Stolz. Denn damit beweisen wir, dass der Bau Gas-Infrastruktur und Umweltschutz miteinander vereinbar sind. Ein Naturschutzgebiet wie die ‚Südlichen Düpenwiesen‘ hätten wir in der üblichen Bauweise mit einem offenen Graben nicht queeren können, weil der Eingriff in die Natur viel zu schwerwiegend ist“, sagte Alexander Maus, Gasunie-Projektleiter.

Düpenwiesen sind der aufwendigste Teil

Der Rohreinzug stellte auch logistisch eine große Herausforderung dar, da das zuvor auf Dichtheit überprüfte und mit einer Spezialummantelung versehene Rohrstück zu einem Großteil auf dem VW-Werksgelände ausgelegt werden musste. Über Rollenlager wurde das Stück dann über den Werkszaun hinweg auf einer von Kränen gehaltenen Spezialkonstruktion von einer Zugmaschine mit einer Zugkraft von 250 Tonnen in den Tunnel hinein auf die andere Seite gezogen.

Die Unterquerung der Düpenwiesen war zwar das längste und aufwendigste, aber weitem nicht das einzige HDD-Verfahren das während des Projekts nötig wurde. Im Verlaufe der neugebauten Gasleitung von der Station Walle nach Wolfsburg kamen aufgrund der anspruchsvollen Umfeldsituation insgesamt 16 dieser HDD-Verfahren zum Einsatz. Damit konnten die vielfältigen Verkehrsinfrastrukturen wie Autobahnen, Eisenbahntrassen, aber auch der Elbe-Seitenkanal sicher gekreuzt werden. Bis auf eines, sind nun alle dieser Sonderbauwerke abgeschlossen.

Projekt soll noch dieses Jahr abgeschlossen werden

Aktuell geht Gasunie davon aus, dass die letzten Pipeline-Arbeiten noch bis Ende des Jahres laufen. Damit ist sichergestellt, dass die neuen Gas- und Dampfturbinenanlagen in den VW-Heizkraftwerken im kommenden Jahr fristgerecht mit Gas versorgt werden können, um so das VW Werk und die Stadt Wolfsburg mit Elektrizität und Wärme zu beliefern.

Die Umrüstung von Kohle auf Erdgas senkt die CO2-Emissionen dauerhaft um rund 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Zudem ist die neue Gasleitung auch heute schon für den Transport von Wasserstoff ausgelegt.

Von Steffen Schmidt