Toyota überholt Volkswagen als weltweit größten Autohersteller

Wolfsburg

Volkswagen muss sich auch 2021 nur mit zweiten Platz der volumenstärksten Autohersteller zufrieden geben. Das geht aus der Jahresbilanz des Dauerrivalen Toyota hervor. Wie die Japaner jetzt mitteilten, verkauften sie im vergangen Jahr rund 10,5 Millionen Fahrzeuge – damit wesentlich mehr als die 8,8 Millionen Autos des VW-Konzerns.

Der japanische Hersteller verteidigte damit seinen Status als größter Autobauer der Welt und baute den Vorsprung gegenüber Volkswagen deutlich aus. 2020 lagen die Verkaufszahlen noch eng beieinander: Volkswagen hatte im ersten Jahr der Pandemie 9,3 Millionen Autos verkauft, Toyota lediglich rund 200 000 mehr. Beide Unternehmen wurden dabei ungefähr gleich stark von der Corona-Pandemie getroffen.

Toyota schlägt sich in Chip-Krise deutlich besser

Für das Jahr 2021 lässt sich das nicht behaupten. Satte 1,5 Millionen Autos mehr brachte Toyota an den Mann. Damit ist klar: Die Japaner haben die globale Chipkrise deutlich besser überstanden als Volkswagen. Von Erholung war in Wolfsburg nichts zu sehen. Stattdessen setzten die Versorgungsprobleme mit Halbleitern dem Konzern massiv zu: In vielen Werken, vor allem im Stammwerk in Wolfsburg, fiel die Produktion wochenlang aus. Das Ergebnis: Selbst im Vergleich zum schwachen Corona-Jahr 2020 sackte der Absatz nochmals um 4,5 Prozent ein.

Volkswagens Verkäufe brachen 2021 um 4,5 Prozent ein. Quelle: Peter Steffen

Ganz anders die Lage bei Toyota: Das Unternehmen konnte den Halbleitermangel dank geschickten Management besser abfedern. Man deckte sich frühzeitig und besser mit Chip-Reserven ein und die engeren Kontakte zu asiatischen Chip-Herstellern zahlten sich aus. Produktionspausen fielen dementsprechend lange nicht so dramatisch aus, wie bei Volkswagen. Mitten in der Chipkrise konnten die Japaner ihre Auslieferungen so sogar um 10,1 Prozent steigern.

VW wird den Thron auch 2022 nicht zurückerobern können

Das Volkswagen den Thron 2022 zurückerobern kann, gilt indes jetzt schon als so gut wie ausgeschlossen. Unternehmen und auch Betriebsrat gehen davon aus, dass auch dieses Jahr massiv vom Halbleiter-Mangel geprägt sein wird. Mit einer leichten Entspannung rechnen VW-Chef Herbert Diess und Co. frühestens im zweiten Halbjahr. Große Sprünge sind so nicht drin. Gerade im Stammwerk Wolfsburg deuten die Prognosen auf ein erneut sehr niedriges Volumen in der Produktion hin. Deshalb wird schon jetzt über eine Anpassung der Schichtmodelle – und damit über nichts anderes als den Wegfall von Schichten – diskutiert.

Zuletzt hatte Volkswagen 2019 vor der Corona-Krise an der Spitze gestanden. 10,9 Millionen ausgelieferte Fahrzeuge bedeutete damals eine neue Bestmarke in der Konzerngeschichte und besiegelten das fünfte Jahr in Folge als weltgrößter Autohersteller.

Von Steffen Schmidt