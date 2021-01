Wolfsburg/ Braunschweig

Jetzt schlagen sich die Probleme um die fehlenden Teile auch im VW-Komponentenwerk in Braunschweig nieder. Weil die Produktion unter anderem im Stammwerk in Wolfsburg wegen eines Mangels an Halbleitern gedrosselt werden muss, wurde jetzt auch für die Mitarbeiter im Braunschweiger Werk Kurzarbeit angemeldet. Entsprechende Medienberichte, unter anderem des Online-Portals Business Insider, dass die Komponentenproduktion in der Löwenstadt bis Ende Februar komplett eingestellt muss, sind nach WAZ-Informationen nicht zutreffend.

VW muss auch in Braunschweig kurzfristig reagieren

Volkswagen bestätigt auf WAZ-Anfrage zwar, dass bis zum 28. Februar Kurzarbeit angemeldet wurde. Dabei handele es sich aber um eine vorsorgliche Maßnahme, um jederzeit schnell und flexibel auf die derzeitigen Unwägbarkeiten in der Corona-Krise reagieren zu können. Demnach könne es an einzelnen Tagen oder auch nur für einzelne Schichten in den kommenden Wochen immer mal wieder zu Ausfällen kommen. „Welche Bereiche an welchen Tagen aber konkret davon betroffen sind, wird situativ entschieden“, so eine VW-Sprecherin.

Dass aber das ganze Werk zum Ruhen kommen könnte, wie es Business Insider berichtet, scheint schon vor einem anderen Hintergrund extrem unwahrscheinlich: Das Komponentenwerk mit seinen 7000 Mitarbeitern spielt im Konzernverbund eine wichtige Rolle. Neben verschiedenen Teilen für die Fahrzeugfertigung im Wolfsburger Stammwerk, werden dort auch die Batteriesysteme für den ID.3 hergestellt. Diese Produktion läuft derzeit weiter wie geplant. Das Elektro-Werk in Zwickau ist von dem Teilemangel oder Lieferkettenschwierigkeiten bislang nicht betroffen. Folglich hat auch das Komponentenwerk in Braunschweig weiter Arbeit.

Ausfälle haben nichts mit Nachfrage zu tun

In der angemeldeten Kurzarbeit schlägt sich vielmehr das geringere Produktionsvolumen in den anderen Fahrzeugwerken wie Wolfsburg nieder. Hier musste aufgrund eines weltweiten Mangels an Halbleitern, die in elektronischen Bauteilen enthalten sind, die Produktion schon vor Weihnachten gedrosselt werden. Die Golf-Fertigung etwa stand bis zum 18. Januar still, für die Tiguan-Fertigung wurden im Januar vier Schließtage eingesetzt, letzte Woche Donnerstag und Freitag sowie am 21. und 22. Januar.

Da für das Halbleiter-Problem weiterhin keine schnelle Lösung in Sicht ist, ist Volkswagen gezwungen, seine Fahrweise an verschiedenen Standorten stets kurzfristig an die Gegebenheiten anzupassen. „Dies hat nun auch Auswirkungen für Volkswagen Group Components Braunschweig“, so die VW-Sprecherin.

Auch die Behauptung des Business Insider, auch ein erneutes Nachfragetief sei an den Produktionsausfällen schuld, weist VW indes zurück. Die Auftragslage sei weiter stabil. Wenn die Versorgung mit Halbleitern es zuließe, könnte man derzeit wesentlich mehr Fahrzeuge produzieren, stellte ein VW-Sprecher aus WAZ-Anfrage klar.

