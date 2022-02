Task-Force-Verkehr: Nordanbindung soll unabhängig von Trinity-Werk kommen

Seit zehn Jahren engagieren sich Volkswagen, der Betriebsrat, die Stadt Wolfsburg, Wolfsburger Verkehrsbetriebe, der Landkreis Gifhorn, der Regionalverband Großraum Braunschweig, die Landesbehörde für Straßenbau und weitere Partner aus Verwaltung und Wirtschaft wie etwa die Deutsche Bahn gemeinsam in der Task-Force-Verkehr. Ziel des von der Wolfsburg AG koordinierten Gremiums ist die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Wolfsburg und Umgebung. Die Task-Force hat bisher über 70 Maßnahmen entworfen, beraten und in die Umsetzung gebracht. Wesentliche Impulse der Task-Force führten etwa zum Bau des zweiten Gleises auf der Weddeler Schleife, dem Lückenschluss der A39 oder dem Bau einer zusätzlichen Schleuse in Scharnebeck. Aber auch Projekte wie der Shuttle-Verkehr im Werk, Job-Abos im Verkehrsverbund oder bessere Autobahnab- und auffahrten gehen auf Ideen des Gremiums zurück. Zentrale Ziele sind derzeit neben der Nordanbindung des VW-Werks der vierspurige Ausbau der B188 und der sechsspurige Ausbau der A39.