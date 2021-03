Tarifverhandlungen bei Volkswagen werden fortgesetzt

Wolfsburg

Kommt nun endlich Bewegung in die Tarifverhandlungen bei Volkswagen? Zumindest werden jetzt die Gespräche wieder aufgenommen. Die nächste Verhandlungsrunde wurde für Dienstag, 23 März, vereinbart. Die IG Metall geht mit einer klaren Vorstellung in die Gespräche: Volkswagen müsse nun endlich liefern und ein ernst gemeintes Gegenangebot auf den Tisch legen.

Für die rund 135 000 Beschäftigten an den sechs westdeutschen Volkswagen-Standorten und bei den Tochtergesellschaften fordert die IG Metall eine Entgelterhöhung von vier Prozent für das Jahr 2021, Verbesserungen bei der 2019 neu eingeführten tariflichen Freistellungszeit sowie die Festschreibung von jährlich 1400 VW-Ausbildungsplätzen für die kommenden zehn Jahre. Volkswagen hatte die Forderungen bisher mit Verweis auf die schlechte wirtschaftliche Lage im Zuge der Corona-Krise sowie den transformationsbedingten Investitionsbedarf abgelehnt. Ein Gegenangebot wurde ebenfalls nicht unterbreitet.

IG Metall kündigt weitere Protestaktionen an

In den vergangenen Wochen kam es deswegen immer wieder zu Warnstreiks, an denen sich etwa 65 000 Beschäftigte von VW und den Töchtern beteiligt hatten. Nun also werden die Gespräche wieder aufgenommen. „Wir sind verhandlungsbereit und wollen einen zukunftsorientierten Abschluss erzielen. Wir erwarten uns vom Verhandlungstag ein konstruktives Voranschreiten der Gespräche mit der IG Metall“, kündigte VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel an.

Die IG Metall freut sich über die Gesprächsbereitschaft, bleibt aber auch skeptisch. „Dass es nun zu Gesprächen kommt, ist zwar ein gutes Signal, heißt aber noch lange nicht, dass wir ein vernünftiges Angebot der Arbeitgeberseite präsentiert bekommen“, sagte der Verhandlungsführer der IG Metall, Thorsten Gröger. Die gerade veröffentlichte Jahresbilanz zeige, dass VW solide durch die Krise gekommen sei. An diesem Ergebnis müssten die Arbeitnehmer nun beteiligt werden – schließlich hätten sie die Gewinne mit ihrem Einsatz erst möglich gemacht.

„Wir erwarten nun, dass die Arbeitgeberseite in der kommenden Woche ein diskussionswürdiges, ernst gemeintes Angebot präsentiert.“, erklärt Gröger. Ansonsten müssten die Arbeitnehmer den Druck weiter erhöhen. „Volkswagen hat in der Hand, wie stark und intensiv Protestaktionen und Warnstreiks fortgesetzt werden müssen. Es wird solange dauern, bis wir ein faires und solides Ergebnis haben“, so Gröger abschließend.

Von Steffen Schmidt