Tarifverhandlungen bei VW festgefahren: Jetzt kommen Warnstreiks

Wolfsburgs

Auch die dritte Gesprächsrunde im Rahmen der Tarifverhandlungen zwischen Volkswagen und IG Metall brachte keine Annäherung. Obwohl Arbeitnehmervertretung das Unternehmen bereits nach der letzten Verhandlunsgrunde energisch dazu aufgefordert hatten, eine Gegenangebot vorzulegen, verzichtetet Volkswagen auch am Dienstag darauf. Dass es ab Anfang März zu Warnstreiks kommen wird, ist damit so gut wie sicher.

Die Forderungen der IG Metall liegen schon lange auf dem Tisch. Für die 120 000 Beschäftigten in den sechs westdeutschen Werken Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Hannover, Emden und Kassel sowie bei den Financial Services, VWI und der Volkswagen Vertriebsbetreuungsgesellschaft fordert die Gewerkschaft eine Entgelterhöhung von 4 Prozent rückwirkend zum 1. Januar 2021, Verbesserungen bei der 2019 neu eingeführten tariflichen Freistellungszeit sowie die Festschreibung von 1400 Ausbildungsplätzen pro Jahr für die kommenden zehn Jahre. Volkswagen lehnt diese Forderungen bisher mit Verweis auf die durch Corona-Krise und Transformation schwierige wirtschaftliche Situation ab und verzichtete auch am Dienstag darauf, ein Gegenangebot vorzulegen.

Osterloh: „Das ist nur noch peinlich“

Die Metaller zeigten sich am Dienstag tief empört vom Verhalten der Volkswagen-Vertreter. „Volkswagen ist nicht auf uns zugekommen und versucht die Corona-Situation schamlos auszunutzen“, sagte der Verhandlungsführer der IG Metall, Thorsten Gröger. Statt den Forderungen mit einem wertschätzenden Angebot zu begegnen, rede Volkswagen um den heißen Brei herum. Dadurch werde wertvolle Zeit vertan.

Betriebsratschef Bernd Osterloh kritisierte das Verhalten Volkswagens. Quelle: dpa

Auch VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh fand deutliche Worte: „Unsere Kolleginnen und Kollegen haben seit 33 Monaten keine Entgelterhöhung gesehen. Unsere Forderungen sind seit langem bekannt. Dreimal kam die Arbeitgeberseite nun schon mit leeren Händen in die Verhandlungen – das ist inzwischen nur noch peinlich. Wenn die Unternehmensseite dieses Versteckspiel nicht bald beendet, werden wir dafür sorgen müssen.“

IG Metall kündigt bereits Warnstreiks an

Insbesondere der letzte Satz macht deutlich: Ohne Streiks werden die Tarifverhandlungen diesmal wohl nicht über die Bühne gehen. Die IG Metall gibt sich kämpferisch. „Jetzt werden wir unter Beweis stellen, dass wir auch unter Pandemie-Bedingungen voll handlungsfähig sind“, sagte Gröger. Gemeinsam mit den Beschäftigten auf der Fläche, wo die Verhandlungen ähnlich festgefahren sind, werde man nun für die Forderungen streiten. „Das Verhalten der Arbeitgeber führt dazu, dass wir die Beschäftigten jetzt mobilisieren werden. Warnstreiks sind somit bereits ab dem 2. März möglich“, kündigte er an.

Von einem „Versteckspiel“ oder einer Verzögerungstaktik will man bei VW hingegen nichts wissen. „„Volkswagen ist an einem tragfähigen, fairen und zukunftsfesten Abschluss interessiert“, sagte Verhandlungsführer Arne Meiswinkel. Doch dafür brauche es ein gemeinsames Verständnis über die aktuelle Situation und ihre Auswirkungen. Der außergewöhnlichen, schwierigen Lage müsse in den Gesprächen Rechnung getragen werden.

VW sei an einem zukunftsfähigen Abschluss interessiert, versichert Verhandlungführer Arne Meiswinkel. Quelle: Volkswagen AG

Genauso müsste auch Volkswagens bisheriges Engagement für zukunftsfähige Arbeitsplätze stärker berücksichtigt werden. VW befinde sich in der größten Transformation der Unternehmensgeschichte. „In den nächsten Jahren kommt es darauf an, uns im Bereich Software und Digitalisierung eine Spitzenposition zu erarbeiten. Deshalb halten wir unsere Investitionen trotz der Corona-Krise auf anhaltend hohem Niveau, stärken unsere Standorte und sichern damit nachhaltig Arbeitsplätze“, erklärte Meiswinkel. Diese Maßnahmen erforderten angesichts von Pandemie, Halbleiter-Engpässen und Kurzarbeit mehr denn je höchste Kostendisziplin.

Ausbildung als Schlüsselthema

Er sei überzeugt, dass im weiteren Verlauf der Verhandlungen auch die IG Metall Verständnis für die einzigartigen Umstände aufbringen werden. „Denn gemeinsam geht es uns um einen tragfähigen und fairen Abschluss, der dem Unternehmen und seinen Beschäftigten eine verlässliche Zukunftsperspektive bietet sowie unsere Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland nicht gefährdet“, appellierte Meiswinkel an die Gewerkschaft.

Dazu gehört im Übrigen auch das Thema Ausbildung, das Gewerkschaft und Unternehmen mittlerweile separat in einer kleinen Arbeitsgruppe erörtern. Hier zeigen sich bereits Tendenzen, wohin die Reise gehen könnte. So wurde in den Gesprächen sowohl über die Möglichkeit einer Anpassung der Ausbildungsplätze an den künftigen Bedarf, als auch eine flexiblere Zusammensetzung des Berufsportfolios diskutiert. Ziel des Unternehmens ist es wohl, den Bereich Ausbildung an die transformationsbedingten Veränderungen anzupassen. Denn während der Bedarf an Nachwuchskräften in Zukunftsbereichen steigt, geht er in traditionellen Berufen deutlich zurück.

Das Thema Ausbildung dürfte also auch im weiteren Verlauf der Verhandlungen für Spannung sorgen. Wann die Gespräche fortgesetzt werden steht noch nicht fest. Bevor es zurück an den Verhandlungstisch geht, sind nun erstmal Warnstreiks und weitere Aktionen angesagt.

Von Steffen Schmidt