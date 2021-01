Mitten in der zweiten Pandemie-Welle stehen die Tarifverhandlungen bei Volkswagen und in der Fläche an. Die Wolfsburger IG Metall-Spitze spricht im WAZ-Interview über die Herausforderungen des Arbeitskampfes in Corona-Zeiten – und schickt eine Kampfansage ans Unternehmen.