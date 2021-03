Wolfsburg

Die vierte Verhandlungsrunde um einen neuen Tarifvertrag bei Volkswagen brachte zwar das von der IG Metall lang ersehnte Gegenangebot von VW, von einer Einigung sind die beiden Parteien aber weiterhin weit entfernt. Die Arbeitnehmerseite bezeichnete das Angebot als „völlig unzureichend“ und kündigte für die kommenden Wochen erneut Streiks und Protestaktionen an. Ein neuer Verhandlungstermin wurde nicht vereinbart, die Gespräche liegen damit vorerst wieder auf Eis.

In der Tat bleibt die Volkswagen-Offerte deutlich hinter den Vorstellungen der IG Metall zurück. Während diese für die 120 000 Beschäftigten eine Entgelterhöhung von vier Prozent rückwirkend zum 1. Januar 2021 fordert, bot das Unternehmen am Dienstagnachmittag lediglich eine Einmalzahlung für das Jahr 2021 von 250 Euro sowie eine Lohnerhöhung von 1,2 Prozent ab Juni 2022 bei einer Laufzeit Ende Juni 2023 an.

Meiswinkel: „Müssen Unternehmen krisensicher aufstellen“

Die Gewerkschaftsforderung nach einer Ausweitung der Wandlungsoption der tariflichen Sonderzahlung in Freistellungstage auf alle IG Metall-Mitglieder lehnte das Unternehmen ebenfalls ab. Und auch eine Garantie für die 1400 Ausbildungsplätze gab Volkswagen weiterhin nicht. Hier vereinbarte man allerdings eine Fortsetzung der Gespräche in der extra gegründeten Arbeitsgruppe. Immerhin: Volkswagen bot an, die ungeliebte, weil zu intransparente, leistungsorientierte Sondervergütung durch eine einheitliche jährliche Sonderzahlung in Höhe von 1800 Euro zu ersetzen.

Volkswagen-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel sprach von einem angesichts der Umstände für beide Seiten fairen Angebot. „Wir wollen eine Tarifeinigung, die den Interessen unserer Beschäftigten und des Unternehmens gleichermaßen gerecht wird“, sagte er. Das Angebot gebe den Beschäftigten finanzielle Klarheit, trage aber zugleich der anhaltend herausfordernden Situation des Unternehmens Rechnung. Denn die Pandemie sei keineswegs ausgestanden, und auch der Halbleiter-Mangel mache dem Unternehmen weiter zu schaffen. Trotzdem investiere das Unternehmen intensiv in die Zukunftsfelder. Das verlange strikte Kostendisziplin. „Wir wollen und wir müssen das Unternehmen krisensicher und robust aufstellen. Nur so können wir für unsere Belegschaft nachhaltig Beschäftigung sichern“, erklärte Meiswinkel.

IG Metall kündigt Ausweitung der Warnstreiks an

„Zu lang, zu wenig, unzureichend“ – so beschrieb hingegen IG Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger die präsentierte Offerte. Volkswagen habe auch im Corona-Krisenjahr Gewinne in Milliardenhöhe eingefahren, die Prognosen seien gut. „Dies ist allen voran die Leistung der Belegschaft. Die Mannschaft an den vielen Standorten hat echte Wertschätzung verdient und muss an den Gewinnen beteiligt werden“, bekräftigte er erneut.

Auch VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh hielt mit seiner Unzufriedenheit nicht hinterm Berg. „Dieses miese ‚Angebot‘ ist eigentlich gar keinen Kommentar wert und hat diesen Namen nicht annähernd verdient. Da haben wir noch einen sehr weiten Weg vor uns. Die Stimmung in der Belegschaft ist eindeutig: Statt Reallohnverluste anzubieten erwarten wir, dass sich das Unternehmen endlich vernünftig mit unseren berechtigten Forderungen auseinandersetzt“, sagte Osterloh.

Ihre Verärgerung würden die VW-Beschäftigten nun an den Standorten deutlich sichtbar machen. „Die Kolleginnen und Kollegen werden die richtige Antwort geben,“ kündigte Gröger Streiks und Protestaktionen an. Schon die Verhandlungen am Dienstag wurden mit einer Protestaktion mehrerer hundert Beschäftigter vor dem Vorstandsgebäude in Wolfsburg begleitet. Man scheue die Eskalation nicht, betonte Gröger. „Ab sofort werden die Beschäftigten bei Volkswagen erneut und deutlich intensiver ihren Unmut äußern – der Protest wird spürbar sein!“

