Tarif-Ärger bei Sitech: Verhandlungen abgebrochen

Wolfsburg

Wie schon bei Volkswagen und auf der Fläche stecken auch die Tarifverhandlungen bei der VW-Tochter Sitech fest. Die IG Metall zeigte sich am Donnerstag erbost über das Vorgehen des Arbeitgebers in der ersten Verhandlung. Laut Gewerkschaft hätten die Arbeitgebervertreter hat nur wenig Interesse daran gezeigt, sich mit den berechtigten Forderungen der IG Metall ernsthaft auseinanderzusetzen. „Wer sich so verhält, provoziert geradezu eine schnelle Reaktion der Beschäftigten“, resümierte der Verhandlungsführer der IG Metall, Thilo Reusch am Ende der knapp zweistündigen Verhandlung.

Die IG Metall fordert für die rund 2200 Beschäftigten bei Sitech eine Entgelterhöhung von vier Prozent ab dem 1. Januar 2021 und Verbesserungen bei der 2019 neu eingeführten tariflichen Freistellungszeit. Verhandelt wird der Haustarifvertrag für die beiden Sitech-Standorte in Wolfsburg und Emden.

Sitech will Übernahmegarantie für Azubis teilweise abschaffen

Die Gewerkschaft rechnet mit harten Auseinandersetzungen. Schon in der ersten Verhandlung habe die Arbeitgeberseite schlicht erklärt, dass kein Geld vorhanden sei, um die Löhne zu erhöhen. Außerdem hätten die Arbeitgeber zusätzliche freie Tage rundweg abgelehnt und sogar eine Erhöhung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit für 25 Prozent der Belegschaft von 35 auf 40 Stunden sowie eine Beendigung der befristeten tariflichen Übernahmeverpflichtung für Auszubildende mit einem nur befriedigenden Abschluss vorgeschlagen. Die Verhandlungen stehen zusätzlich unter dem Schatten der anstehenden Teilübernahme der Sitech durch das Familienunternehmen Brose.

„Wer so in eine Verhandlung geht, der spielt schon gleich mit dem Feuer“, fuhr Reusch verärgert fort. Ein neuer Termin wurde nicht vereinbart. Reusch verwies zum Schluss auf das Ende der Friedenspflicht und kündigte an, dass sich die Belegschaft eine solche Geringschätzung nicht bieten lassen werde.

Von Steffen Schmidt