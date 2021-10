Wolfsburg/Bologna

Volkswagen-Tochter Ducati hat jetzt zwei neue Modelle für das Jahr 2022 vorgestellt: Die Scrambler 1100 Tribute PRO und die Scrambler Urban Motard.

Die Scrambler 1100 Tribute PRO ist eine Hommage an die 1970er

Die Scrambler 1100 Tribute PRO ist eine Hommage an den luftgekühlten Zweizylindermotor und feiert dessen 50-jähriges Jubiläum bei Ducati. Für dieses Motorrad ließ sich das Centro Stile Ducati von ikonischen Ducati-Elementen der 1970er-Jahre inspirieren, wie der speziellen Lackierung „Giallo Ocra“, dem von Giugiaro entworfenen Ducati Logo aus dieser Zeit und den schwarzen Speichenrädern. Weitere stilistische Details sind die runden Rückspiegel und die braune Sitzbank mit speziellen Nähten.

Zur Galerie Ducati präsentiert zwei coole neue Scrambler-Modelle: die 1100 Tribute PRO und die 800 Urban Motard.

Aus technischer Sicht weist das Motorrad die Merkmale der Ducati Scrambler 1100 PRO-Familie auf. Es verfügt über ein agiles Fahrwerk und einen Motor mit 1.079 ccm Hubraum, der eine Leistung von 85 PS bei 7.250 U/min und ein Drehmoment von 90,5 Nm bei 4.750 U/min liefert. Die Ducati Scrambler 1100 Tribute PRO ist serienmäßig mit drei Riding-Modes ausgestattet, die jeweils mit unterschiedlichen Power-Modes und verschiedenen Stufen der Ducati Traction Control (DTC) zusammenarbeiten. Außerdem ist das Motorrad dank des Frontscheinwerfers mit LED-Tagfahrlicht auch tagsüber immer gut zu erkennen.

Die Ducati Scrambler Urban Motard ist der Rebell für die Stadt

Ein weiteres neues Modell ist die Ducati Scrambler Urban Motard: Der Name erinnert an die urbane Atmosphäre der Großstadt. Das Centro Stile Ducati hat das in eine neue Lackierung umgesetzt, die Star White Silk und Ducati GP 19 Red mit „energiegeladenen Grafiken“ kombiniert. Für Inspiration sorgte die Welt von Graffitis und Street Art in den Großstädten.

Ducati Scrambler Urban Motard: Die 800er greift den Stil der Graffiti in Großstädten auf. Quelle: Ducati

Die Scrambler Urban Motard wird von einem 803 ccm großen L-Twin-Motor mit desmodromischer Ventilsteuerung angetrieben, der 73 PS bei 8.250 U/min und 66,2 Newtonmeter bei 5.750 U/min leistet. Der Bezug zur Supermoto-Welt wird 17-Zoll-Speichenrädern, dem hohen vorderen Kotflügel, der flachen Sitzbank und den seitlichen Nummerntafeln deutlich. Die Urban Motard ist außerdem serienmäßig mit einem Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht ausgestattet, auch das Rücklicht setzt komplett auf LED-Technologie.

Alle Scrambler-Modelle haben Kurven-ABS und LED-Tagfahrlicht

Der Motorradhersteller aus Borgo Panigale hat alle Scrambler Modelle mit einem Kurven-ABS ausgestattet. Die Modelle sind außerdem für das Ducati Multimedia System (DMS) vorbereitet, mit dem ein Smartphone über Bluetooth mit dem Motorrad verbunden werden kann. Der USB-Anschluss unter der Sitzbank gehört ebenfalls zur Serienausstattung. Alle Ducati Scrambler-Modelle sind auch in einer 35-kW-Version für A2-Führerscheininhaber erhältlich.

Das neue Scrambler 1100 Tribute PRO soll ab November 2021 bei den Ducati-Vertragshändlern erhältlich sein. Die Scrambler Urban Motard ist ab Januar 2022 verfügbar.

Von Carsten Bischof