Streit um Speiseplan: VW-Betriebsrat fordert Currywurst zurück

Bei Volkswagen in Wolfsburg ist ein Streit um die Currywurst entbrannt. Mit Beginn der Corona-Krise wurde die beliebte Fleischspezialität aus hauseigener Produktion weitgehend vom Speiseplan in den Betriebsrestaurants gestrichen. Der Betriebsrat fordert jetzt eine Rückkehr der Currywurst.

Die Arbeit in der Halle 54 sei anstrengend. Wer jeden Tag ein paar hundert Gölfe zusammenbaue, brauche Energie und darum gutes Essen. „Darum hat es mich als zuständige Betriebsrätin geärgert, als im Frühjahr die Currywurst aus unserem Betriebsrestaurant verschwunden ist“, sagt Sabine Musiol-Wegner, die für die Montagelinie 2 zuständig ist. Nur noch dienstags – am VW-Currywursttag – gab es das beliebte Gericht.

Auch die Beschäftigten der Normalschicht sollen in der Mittagspause wieder dauerhaft Currywurst mit Pommes bekommen

Sabine Musiol-Wegner und viele andere ihrer Betriebsratskollegen bekamen deswegen immer mehr Beschwerden von den Beschäftigten zu hören. „Ich habe dann mit der Leitung der Gastronomie geredet, bis die Currywurst wieder dauerhaft da war – zumindest in den Pausen der Montagen. Jetzt wäre es echt gut, wenn auch die Kolleginnen und Kollegen der Normalschicht in der Mittagspause Currywurst mit Pommes wieder dauerhaft als Angebot bekommen würden.“

Fordern eine Rückkehr der VW-Currywurst: Sabine Musiol-Wegner (v.l.), Luigi Catapano, Restaurantleiter Piero Caruso, Frank Paetzold und Sebastiano Addamo. Quelle: VW-Betriebsrat

Die für die Gastronomie zuständigen Betriebsräte Frank Paetzold und Koordinator Sebastiano Addamo hören ganz ähnliche Klagen aus allen Teilen vom Werk. „Seit Beginn der Coronakrise wird die Currywurst viel weniger angeboten. Das ärgert die Kolleginnen und Kollegen, die ihre Lieblingsspeise vermissen. Das gefährdet aber auch langfristig die 30 Arbeitsplätze der Kolleginnen und Kollegen in der Fleischerei. Denn die Currywurst ist ein echtes VW-Produkt!“, sagt Koordinator Addamo. Er fordert: „Zumindest in den großen Restaurants muss die Currywurst mit Pommes als Dauerangebot zurückkommen. Die Leitung der Gastronomie darf Corona nicht als Ausrede nehmen, um ihre modernen Ideen für den Speiseplan durchzudrücken.“

Seit Corona sieht die Leitung der Gastronomie die Grillzange kritisch

Früher war es so: In vielen Kantinen war die Currywurst als zusätzliches Angebot vorhanden: In einer Warmhaltewanne lagen die gebratenen Würste, und die Beschäftigten konnten sich mit einer Grillzange selbst bedienen.

Seit Corona sieht die Leitung der Gastronomie diese Zange kritisch – weil verschiedene Mitarbeiter sie anfassen. Frank Paetzold ist als Betriebsrat für die Gastronomie zuständig und hat mit den Beschäftigten im Service darüber gesprochen: „Das ist doch gar kein Problem, denn die Kolleginnen und Kollegen hinter den Theken könnten problemlos die Currywurst auf die Teller legen – denn wer eine Wurst nimmt, braucht ja keines der Hauptgerichte und darum fällt keine zusätzlich Arbeit an.“

Paetzold und Addamo sind dafür, dass die Teams in den einzelnen Restaurants mehr über ihr Angebot mitbestimmen können: „In der Halle 54 wünschen sich die Kundinnen und Kunden andere Produkte als im Hochhaus – darauf müssen die Restaurants eingehen. Das ist im Automobilbau nicht anders, auch dort bestimmen die Kunden in den Märkten, welche Autos angeboten werden. Und in der Halle 54 wünschen sich die Kolleginnen und Kollegen eben die Currywurst. Currywurst ist kein Auslaufmodell und gehört unbedingt in unsere Betriebsrestaurants.“

