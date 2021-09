Wolfsburg

Wie ist die Stimmung unter den Beschäftigen im Volkswagen-Konzern? Das lässt Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian seit Montag wieder im Rahmen des Stimmungsbarometers 2021 weltweit abfragen. 540 000 von insgesamt weit über 600 000 Beschäftigten dürfen mitmachen. Die Befragung läuft bis zum 17. Oktober, Ergebnisse sollen bis zum Jahresende vorliegen.

Kilian setzt auf „offenes Ohr“ für Kolleginnen und Kollegen

„Wir befinden uns als Volkswagen Konzern aktuell in einer außergewöhnlichen Situation. Die Covid-19-Pandemie fordert uns ebenso wie die anhaltenden Versorgungsengpässe und setzt gleichzeitig neue Maßstäbe für unsere Führungs- und Teamkultur. Ich bin überzeugt, dass es in dieser herausfordernden Zeit besonders wichtig ist, weiter ein offenes Ohr für unsere Kolleginnen und Kollegen zu haben. Die Zusammenarbeit hat sich verändert und wir sollten die Chance nutzen, die Meinung der Belegschaft einzuholen, um diesen Veränderungsprozess konstruktiv zu begleiten“, sagt Gunnar Kilian. Volkswagen setze auf „eine offene und freie Meinungskultur“, die für die Transformation „elementar“ sei.

SUV-Produktion in Wolfsburg: Wegen des Halbleitermangels muss Volkswagen immer wieder Schichten absagen. Quelle: Boris Baschin

In 22 Gesellschaften des Volkswagen-Konzerns startet das Stimmungsbarometer am Montag. In weiteren 152 Gesellschaften können die Beschäftigten ab dem 4. Oktober an der Mitarbeiterbefragung teilnehmen. Erstmals in diesem Jahr beim Stimmungsbarometer dabei ist die Software-Tochter „Cariad“. Wie bisher nehmen aber nicht alle Volkswagen-Töchter teil – aus unterschiedlichen Gründen, heißt es bei Volkswagen. Etwa weil VW die Gesellschaft erst frisch übernommen habe.

Fragenkatalog zu Führung, Zusammenarbeit, Arbeitsabläufen

Ziel der Umfrage sei es, das anhand eines Fragenkatalogs zu übergeordneten Themenkomplexen wie Führung, Zusammenarbeit, Information und Arbeitsabläufen gewonnene Feedback der Belegschaft für konkrete Verbesserungen zu nutzen. Die Diskussion der Ergebnisse in den Teams solle einen Dialog auf allen Ebenen fördern.

2020 lag die Beteiligungsquote laut Volkswagen bei 81 Prozent und somit so hoch wie im Vorjahr. Der Stimmungsindex belief sich auf 82,2 Punkte – „ein bis dato nie erreichter Spitzenwert und ein Beleg dafür, dass gute Zusammenarbeit auch unter diesen besonderen Bedingungen möglich ist“, schreibt VW in einer Mitteilung.

Frischer und auch ein kleines bisschen frecher als in den Vorjahren präsentiert sich in diesem Jahr die interne Kampagne zur Kommunikation des Starts des Stimmungsbarometers an die Belegschaft. Im Rahmen der Kampagne wurden die Beschäftigten erstmals aufgerufen, ein Foto und ein begleitendes Statement zum Stimmungsbarometer einzusenden. Das Foto wurde zu einem Comic umgewandelt, der zusammen mit dem jeweiligen Zitat des teilnehmenden Mitarbeitenden den Kern der Kampagne bildet. Die läuft aktuell im Intranet und auf Aushängen auf den Werksgeländen.

Von Carsten Bischof