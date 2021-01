Wolfsburg

Ein Bugatti gehört seit vielen Jahrzehnten zu den exklusivsten Autos überhaupt. Noch exklusiver ist ein Bugatti Type 57 SC Atlantic. Im ZeitHaus der Autostadt steht eine Rekonstruktion dieses Vorkriegsmodells – mit einer perfekt nachgefertigten Atlantic-Karosserie.

Der Sportwagen Type 57 wurde zwischen 1934 und 1940 rund 800 mal gebaut und war das letzte Vorkriegsmodell der Marke. Er gilt als Design-Ikone und einer der schönster Sportwagen der Welt. Der Bugatti Type 57 „Atlantic“ nimmt eine Sonderstellung ein. Die Bezeichnung „Atlantic“ erhielt das Coupé zu Ehren des Flugzeugpiloten Jean Mermoz, der 1936 bei dem Versuch einer Atlantiküberquerung ums Leben kam. Mermoz war mit Jean Bugatti – dem Sohn des Firmengründers Ettore Bugatti und Projektleiter der Type 57-Baureihe – befreundet.

Der Bugatti Type 57 „Atlantic“ wurde nur viermal gebaut

Der Type 57 Atlantic wurde nur viermal gebaut, drei davon existieren noch. Wie kaum ein anderes Fahrzeug repräsentiert der Bugatti Type 57 Atlantic mit sinnlichen Proportionen, schwungvollen Formen und reduzierter Opulenz das Formenrepertoire des Art Déco. Der 3,3 Liter Achtzylinder-Reihenmotor leistet in seiner per Kompressor aufgeladenen Form rund 200 PS, und das bedeutet eine Spitzengeschwindigkeit von mindestens 200 Stundenkilometern. Damals war das ein geradezu unglaublicher Wert. Lediglich vier Autos haben das Werk verlassen, sie alle hatten eine bewegte Geschichte. Der erste Type 57 Atlantic, der einzige ohne Kompressor, wurde an den Londoner Bankier Baron Victor Rothschild ausgeliefert; der Wagen erlitt 1941 einen Motorschaden und kam 1971 in die Hände eines US-Sammlers. Heute steht er im kalifornischen Mullin Automotive Museum.

Das zweite Fahrzeug, bekannt als „La Voiture Noire“, gehört Ettore Bugattis Sohn Jean persönlich; es diente als Foto- und Ausstellungsmodell und wurde immer wieder an Rennfahrer verliehen. Doch bereits 1941, fünf Jahre nach der Fertigstellung, verliert sich die Spur. Im dritten Type 57 Atlantic, der an den Pariser Unternehmer Jacques Holzschuh ausgeliefert wurde, kam der Zweitbesitzer Rene Chatard 1955 bei einem schweren Unglück an einem Eisenbahnübergang ums Leben. Das Auto wurde restauriert und präsentiert sich in perfektem Zustand.

Ein Exemplar besitzt der Modedesigner Ralph Lauren

Das vierte Exemplar wurde 1938 gebaut. Seit 1988 gehört es dem Modedesigner Ralph Lauren. Mit seiner kompakten, für die damalige Zeit überaus modernen und kraftvollen Form inspiriert der Type 57 Atlantic das Sportwagendesign bis heute. Der Type 57 Atlantic hat zuletzt zwei Einzelstücke inspiriert: eine 2015 entstandene, kompakte und fast unbekannte Studie mit V8-Motor – und den 2019 gezeigten Solitär „La Voiture Noire“, der einen Preis von 19 Millionen Euro erzielt haben soll.

