Wolfsburg

Die Autostadt bietet auch in diesem Jahr wieder ein buntes Sommerprogramm an: Der „Sommerspaß“ dauert vom 16. Juli bis 12. September. Hauptattraktionen sind Live-Konzerte auf der Wasserbühne am Porsche-Pavillon, eine 18,5 Meter hohe Riesenrutsche am ZeitHaus und eine Zipline (Seilrutsche) übers Autostadtgelände. Natürlich gibt es auch die Entspannungslandschaft „Cool Summer Island“ mit Strand, Cocktails und Tretbootfahrten. Neu: Autostadtbesucher müssen erstmals fünf Euro Eintritt pro Konzert zahlen – welche Künstler genau auftreten, steht noch nicht fest.

„Namhafte Künstler“ sollen Konzerte geben

Man verhandele gerade mit „namhaften nationalen und internationalen Künstlern“, sagte Autostadt-Geschäftsführer Armin Maus kürzlich der WAZ. „Aber“, so ergänzt Autostadt-Sprecherin Anja Kress: „Es gibt noch keine unterschriebenen Verträge.“ Deshalb könne man auch noch keine konkreten Namen von Musikern nennen. Das wolle man in wenigen Tagen nachholen.

Riesenspaß: Die Autostadt baut eine Riesenrutsche auf. Quelle: Anja Weber

Nach WAZ-Informationen sollen unter anderem Cassandra Steen und Max Mutzke beim Sommerspaß auftreten. Die Konzerte finden laut Kress jeweils samstags ab 17 Uhr und sonntags um 16 Uhr statt. In der Vergangenheit strömten tausende Wolfsburger zu den Autostadtkonzerten mit Größen wie Andreas Bourani, Revolverheld, Glasperlenspiel oder der Kiefer Sutherland Band. Anja Kress verspricht auch für diesen Sommerspaß „beliebte Künstler“.

Auftritt von Adel Tawil beim Sommerspaß 2019 in der Autostadt:

Öffnungszeiten und Hygiene-Bestimmungen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen: Die Autostadt bittet ihre Besucherinnen und Besucher, die allgemeinen Hygienevorschriften und Verhaltensregeln zu beachten. Gäste können sich unter www.autostadt.de/aktuell bereits im Vorfeld ihres Besuchs über die jeweiligen Bestimmungen informieren. Öffnungszeiten: Autostadt Sommerspaß: 16. Juli bis 12. September Autostadt (alle Bereiche): täglich 10 bis 18 Uhr Spielattraktionen: täglich 12 bis 20 Uhr (wetterabhängig) „Cool Summer Island“: täglich 12 bis 22 Uhr (wetterabhängig) Gastronomiebuden: Montag bis Freitag, 14 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag, 12 bis 20 Uhr Live-Konzerte: Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 16 Uhr

Für Kinder steht eine 18,50 Meter hohe Riesenrutsche bereit

Apropos Spaß: Den sollen auch in diesem Sommer vor allem Kinder und Jugendliche in der Autostadt haben. So wird am ZeitHaus eine 18,5 Meter hohe Riesenrutsche aufgebaut, die von Kindern ab einem Alter von sechs Jahren benutzt werden darf. Die 150 lange Seilrutsche von der Piazza bis zum Hügel am Premium Clubhouse dürfte ein Riesenspaß für alle Besucher werden – führt der luftige Weg doch auch über Wasserflächen hinweg.

Zur Galerie Der Sommerspaß in der Autostadt verspricht ein buntes Programm für alle Altersgruppen zu werden.

Für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren wird eine große Spiel- und Springlandschaft in der Lagune aufgebaut, für Kinder ab fünf Jahren stehen elf Meter hohe Kletterinstallationen bereit. Zudem seien Bildungs- und Freizeitangebote wie Smartphone-Rallye durch den Park und Bau eines Elektro-Rennwagens geplant.

Und für Erwachsene jenseits der 16 geplanten Konzerte? Für sie gibt es einen Beach Bereich hinter dem ZeitHaus und „Cool Summer Island“ mit chilligen Kissen und leckeren Cocktails. Wer will, kann im Hafenbecken mit Elektrobooten und den Schwanen-Tretbahnen seine kostenlosen Runden drehen. Dazu will die Autostadt Eis aus eigener Manufaktur, Riesenpizzen, Sommersalate und neue Pastasorten anbieten.

Von Carsten Bischof