Vor wenigen Tagen kündigte Volkswagen ein komplett neues Soft- und Hardware-Paket für das Facelift-Modell des Golf 8 an. Man habe aus dem negativen Kundenfeedback gelernt, so VW. Jetzt ruft das Unternehmen alle bisherigen Golf 8 sogar in die Werkstätten zurück, um ihnen ein neues Software-Paket aufzuspielen.