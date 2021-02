So will Volkswagen IT-Fachkräfte für sich gewinnen

Wolfsburg

Mit Digitalisierung und Transformation verändert sich auch der gesamte Arbeitsmarkt. IT-Fachkräfte, Softwareentwickler und Co. sind heiß begehrt – und inzwischen ebenso knapp gesät. Gleichzeitig bringen sie als Zielgruppe andere Anforderungen an den Arbeitgeber mit. Vor allem um diesen erschwerten Bedingungen im Kampf um Fachkräfte gerecht zu werden, stellte sich Volkswagen Anfang 2019 im Bereich Personalmarketing und Recruiting komplett neu auf.

Die neugegründete zentrale Einheit, die unlängst ihre neuen Räume in der HR-City direkt gegenüber des Bahnhofs bezogen hat, wird von Andrea Morgan-Schönwetter geleitet. Sie weiß um die neuen Herausforderungen, denen sich VW stellen muss. „Der Arbeitsmarkt hat sich verändert. Wir verfügen über sehr viel Erfahrung, wie wir Ingenieurinnen und Ingenieure für uns gewinnen, aber um zusätzlich auch die passenden Menschen in den neuen Arbeitsbereichen zu erreichen, mussten wir uns anders aufstellen“, erklärt sie.

Apple und Google als neue Konkurrenz

Zumal Volkswagen nicht mehr nur in Konkurrenz zu anderen traditionellen Autobauern wie Mercedes oder BMW stehe. Heute heißen die Rivalen im Kampf um die klügsten Köpfe auch Apple, Google und Amazon. „Das ist die entscheidende Entwicklung der letzten Jahre. Die Digitalisierung hat dafür gesorgt, dass alle Arbeitgeber egal welcher Branche – von Hugo Boss über Volkswagen bis Microsoft – IT-Fachkräfte suchen“, erklärt Morgan-Schönwetter. Man müsse deswegen oftmals so attraktiv sein, dass die Wunschkandidaten ihre bisherigen Jobs aufgeben. „Heutzutage werben wir um Leute, die einen Job haben, und zwar einen guten Job“, betont sie.

Damit tritt auch die oftmals als „bieder“ angesehene Stadt Wolfsburg in Konkurrenz zu ganz anderen Kalibern wie Berlin, Los Angeles, London und Co.. Einen Standortnachteil sieht Morgan-Schönwetter dennoch nicht unbedingt. „Das kommt ganz auf die Leute und ihre individuelle Lebenssituation an“, sagt sie. Jüngere Singles würden einer pulsierenden Metropole vielleicht den Vorzug geben, „Familien aber haben mitunter auch keine Lust mehr auf die Enge der Großstadt“, erklärt sie. Volkswagen müsse in der Lage sein, die Zielgruppen sehr individuell anzusprechen.

Das ist Andrea Morgan-Schönwetter Andrea Morgan-Schönwetter, geboren und aufgewachsen in München, studierte Betriebswirtschaftslehre in Regensburg. Nach ihrem Berufseinstieg im Hochschulmarketing bei der debis Systemhaus GmbH in Leinfelden-Echterdingen war sie in verschiedenen Funktionen und Gesellschaften der Deutschen Telekom AG tätig. Sie leitete internationale HR Projekte, war unter anderem für das Personalmarketing und Employer Branding des Konzerns verantwortlich, leitete das Recruiting und baute das Recruiting Center auf und aus. Seit Januar 2019 ist Sie bei der Volkwagen AG für den Aufbau einer zentralen Einheit rund um die Themen Personalmarketing, Recruiting und Personalauswahl verantwortlich.

Hinzu kommt: Die Arbeitsbedingungen haben sich durch die Digitalisierung ebenso verändert – auch bei Volkswagen, wie zum Beispiel der neue Tarifvertrag für die Car-Software-Organisation zeigt, der den Beschäftigten ein hohes Maß an Flexibilität gewährt. Die Möglichkeiten zum Home-Office werden ebenfalls stetig ausgebaut. Deswegen stellt Morgan-Schönwetter die rhetorische Frage: „Muss ein IT-ler wirklich fünf Tage die Woche vor Ort sein?“ Vor diesem Hintergrund habe Volkswagen Ende 2019 in Berlin mit der frechen Botschaft „Das Beste an Berlin? Die Nähe zu Wolfsburg!“ in Form einer Plakatkampagne Fachkräfte und Pendler auf sich aufmerksam gemacht. Abseits des Standortes habe Volkswagen zudem genug Pfunde, mit dem das Unternehmen wuchern kann. Dabei spielt der traditionelle VW-Vorteil des Gehalts zwar weiterhin eine große Rolle, Geld steht für die nächste Generation an Fachkräften aber längst nicht mehr unbedingt an erster Stelle.

Der Sinn hinter der Tätigkeit steht im Vordergrund

Neben der Flexibilität, die auch Volkswagen seinen Beschäftigten wie beschrieben in immer höherem Maße bietet, spielt vor allem ein Faktor die Hauptrolle: die Bedeutung der Aufgabe. „Um die Frage nach dem ’Purpose’ kommen wir nicht herum“, sagt Morgan-Schönwetter und erklärt: „Die neue Generation will nicht einfach nur ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, sondern an etwas gesellschaftlich Sinnvollem arbeiten und die Zukunft mitgestalten.“ Das sei das Riesenthema. Und genau hier könne Volkswagen punkten – nicht nur allein aufgrund der Größe des Konzerns. Gerade auch mit Zukunftsthemen wie dem autonomen Fahren, der Elektromobilität und dem Weg zum CO2-neutralen Unternehmen habe Volkswagen eine Vorreiterrolle inne und besitze so eine enorme Strahlkraft.

Daneben punktet Volkswagen mit Themen wie Weiterbildung, Qualifizierung oder Diversität – insbesondere letzteres gewinne immer stärker an Bedeutung. In der Corona-Krise sei der Trend, dass sich gerade die neue Generation an Fachkräften wieder auf traditionelle Themen wie die Sicherheit des Arbeitsplatzes zurückbesinne, zudem verstärkt worden – eine Entwicklung, die Volkswagen in die Karten spielen kann.

„Müssen bisweilen lauter sein“

Bei all den Vorteilen besitze Volkswagen dennoch Nachholbedarf. „Wir müssen den Menschen noch besser vermitteln, was für attraktive Jobs wir gerade im IT-Bereich zu bieten haben. Dazu brauchen wir auch den Mut, bisweilen noch lauter zu sein und unsere Vorteile klarer zu kommunizieren“, ist Morgan-Schönwetter überzeugt. Die Recruiting-Kampagnen „#hellopossible“ und unlängst auch „#hellopossible2.0“ zielen genau darauf ab.

Mit Videos von Mitarbeitern, die von ihren Aufgaben berichten sowie selbstbewussten und provokanten Aussagen wie „Goodbye Valley, hello Wolfsburg“ oder „Goodbye grau, hello bunt“ hebt Volkswagen darin eindeutig den Wandel hin zu einem digitalen, softwaregetriebenen Tech-Konzern hervor. Hinzukommt: Die zweite Kampagne wurde ausschließlich digital ausgespielt, „um die Zielgruppe genau da zu erreichen, wo sie zuhause ist“, erklärt Morgan Schönwetter.

