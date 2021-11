So sieht der Produktionsplan bei Volkswagen für die nächsten zwei Wochen aus

Wolfsburg

Jetzt ist es amtlich: Mit einem Jahresendspurt im Wolfsburger Stammwerk wird es nichts. Auch in den kommenden zwei Wochen kommt es in der Produktion versorgungsbedingt wieder zu einigen Arbeitsausfällen. Die einzelnen Montagelinien sind dabei unterschiedlich stark vom Chipmangel betroffen.

An der Montagelinie 2 in der Golf-Fertigung fallen an den Montagen, 6. und 13. Dezember, sowie am Freitag, 17. Dezember, sämtliche Schichten aus. Am Freitag, 10. Dezember, ruht lediglich in der Nachtschicht die Arbeit. Ganz ähnlich gestaltet sich die Planung an der zweiten Golf-Linie (Montagelinie 3). Der einzige Unterschied: Dort fällt am Freitag, 10. Dezember, neben der Nachtschicht auch die Spätschicht aus.

Versorgungslage stabilisiert sich langsam

In der Tiguan-Fertigung an der Montagelinie 1 ruht an den Montagen, 6. und 13. Dezember, und an den Freitagen, 10. und 17. Dezember, in allen Schichten die Arbeit. Dafür kann an der Montagelinie 4 in den zwei Wochen komplett durchproduziert werden. Für alle vom Arbeitsausfall betroffenen Mitarbeiter wurde wie gewohnt Kurzarbeit beantragt.

Die neue Planung zeigt: Die Chip-Krise hält zwar weiter an, die Versorgungssituation hat sich aber scheinbar etwas stabilisiert. Nachdem die Bänder nach dem Werksurlaub bis in den Oktober hinein oftmals wochenweise komplett zum Stillstand kamen, kann seit November zumeist wenigstens an drei Tagen pro Woche produziert werden. Dieser Trend setzt sich jetzt auch im Dezember fort.

Die nächste Zwangspause steht dennoch kurz bevor: Aktuell plant Volkswagen mit einer Weihnachtsruhe zwischen den Jahren. Zudem wird das neue Jahr ebenfalls mit einer Produktionsruhe von ein beziehungsweise zwei Wochen eingeläutet. Grund dafür ist allerdings nicht der Halbleiter-Mangel sondern notwendige Umbauarbeiten an den Linien.

Neue Regierung verlängert maximale Kurzarbeitsdauer

Dennoch: Auch im neuen Jahr müssen sich die VW-Mitarbeiter wohl auf regelmäßige Produktionsausfälle und damit Kurzarbeit einstellen. Denn die Lage auf dem globalen Chipmarkt bleibt volatil. Volkswagens Gegenmaßnahmen greifen zwar mittlerweile besser, dennoch rechnet das Unternehmen zumindest das ganze erste Halbjahr 2022 über noch mit Einschränkungen.

Da ist es umso besser, dass sich die neue Regierungskoalition auf die Verlängerung der vereinfachten Kurzarbeitsregelung geeinigt hat. Durch eine neuen Verordnung wird die maximale Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes verlängert. Ohne diesen Beschluss wäre die Zahlung des Kurzarbeitergeldes plus Aufstockung auf 100 Prozent durch das Unternehmen zum 1. Januar für die Mitarbeiter in der Golf-Fertigung für drei Monate ausgesetzt worden. Wenige Wochen später wäre dies auch in der Tiguan-Fertigung der Fall gewesen. So können die Beschäftigten nun zumindest etwas aufatmen.

Von Steffen Schmidt