So funktioniert das Batterie-Recycling von VW in Salzgitter

Die Energie für die Elektromodelle ID.3 und ID.4 von VW wird in vielen kleinen Batteriezellen in schuhkartongroßen Modulen gespeichert. Doch was passiert, wenn eine Batterie das Ende ihres Lebens erreicht? Die Lösung wurde von der Forschung und Entwicklung des Volkswagen Konzerns gefunden und gemeinsam mit Volkswagen Group Components serienreif gemacht: Ein innovatives und nachhaltiges Verfahren für Batterie-Recycling, das jetzt am Standort Salzgitter in einer Pilotanlage zum Einsatz kommt.

Zunächst sorgt die Idee einer Doktorandin für Verwunderung

Ein Autobauer, der selbst recycelt? Vor rund zwölf Jahren sorgte die Idee von Volkswagen-Doktorandin Stella Konietzko zunächst für Verwunderung. Die Geologin wollte untersuchen, aus welchen Quellen Metalle wie Lithium, Kobalt, Stahl und Aluminium für die Automobilindustrie wieder verfügbar gemacht werden können – und welche Rolle der Volkswagen Konzern selbst darin spielen könnte. Ein Thema, das damals eigentlich noch in weiter Ferne und doch gleichzeitig so relevant war, dass daraus schnell ein großes Forschungsprojekt der Technischen Universität (TU) Braunschweig wurde. Gemeinsam mit zehn weiteren Partnerunternehmen entwickelten die TU und der Volkswagen Konzern von 2009 bis 2011 ein Verfahren zum Recycling von Lithium-Ionen-Batterien: Den LithoRec-Prozess, der jetzt in Salzgitter in die Praxis umgesetzt wird.

Bisher landeten ausgediente Batterien meist im Hochofen

Doch 2011 sah der Automobilmarkt noch ganz anders aus. Die Marke Volkswagen knackte bei den Auslieferungen erstmals die Fünf-Millionen-Grenze, der Volkswagen Up war das Modell der Saison und MAN frisch Teil des Konzerns. Recycelbare Batterien aus E-Autos gab es kaum. Doch die Entwicklung des LithoRec-Prozesses in der Technischen Entwicklung von VW begann genau rechtzeitig: „Jetzt haben wir die Chance, mit einem Verfahren an den Start zu gehen, das am Ende wirklich ökonomisch und ökologisch nachhaltig ist, ohne etwas übers Knie brechen zu müssen“, erklärt Marko Gernuks, Leiter der Life Cycle Optimierung von Volkswagen. Er hat LithoRec als Projektleiter über Jahre begleitet.

Bislang landeten ausgediente Batterien einfach im Hochofen. Das neue Recycling-Verfahren von VW funktioniert zunächst mechanisch: Die Batterie wird entladen und demontiert. Erste Rohstoffe wie ihr Aluminiumgehäuse, Kupferkabel und Kunststoff werden hier bereits wiedergewonnen und in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Dann werden die Batteriemodule unter einer Schutzatmosphäre stark zerkleinert und durch die austretenden flüssigen Elektrolyten zu einer feuchten Masse, dem Granulat. Das wird getrocknet, durch diverse Siebe und ein Magnetband geleitet und dadurch immer feiner und feiner. Am Ende entsteht das so genannte „Schwarze Pulver“, das unter anderem wertvolles Graphit sowie Lithium, Mangan, Kobalt, und Nickel enthält.

Das Recycling soll den CO2-Fußabdruck der Batterien senken und Kosten sparen

Ein Partnerunternehmen aus der Chemiebranche trennt es anschließend mit einem hydrometallurgischen Prozess, also unter Anwendung von Wasser und Lösemitteln, in seine einzelnen Bestandteile. Diese können als sekundäres Rohmaterial für den Bau von Kathoden von neuen Batterien genutzt werden – ohne jeden Qualitätsverlust gegenüber neuem, primärem Material. Mit diesem „Closed-Loop-Ansatz“ will VW einen geschlossenen Materialkreislauf schaffen, der langfristig nicht nur den Primärbedarf des Konzerns an Rohstoffen reduziert, sondern auch den CO2-Fußabdruck der Batterien deutlich senken kann. „Wenn wir unsere Kathoden ausschließlich aus recyceltem Material herstellen, sparen wir mehr als eine Tonne CO2 pro Fahrzeug ein“, sagt Thomas Tiedje, Leiter der Technischen Planung der Volkswagen Komponente.

Die Wiederaufbereitung spart Kosten in der Produktion

Die Wiederaufbereitung der Batterie-Bestandteile soll sich ökologisch und wirtschaftlich nachhaltig auswirken und die Produktionskosten für E-Autos senken. Die nächsten Schritte bei Volkswagen Group Components in Salzgitter lauten deshalb: optimieren, optimieren, optimieren. Sobald die Pilotanlage ihre Kapazitätsgrenze erreicht hat, sollen größere Anlagen folgen, damit E-Mobilität trotz limitierter Rohstoffe massentauglich wird.

