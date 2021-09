Sandkamp

Nach rund zehn monatiger Bauzeit wurde nun die neue Sitech-Halle in Sandkamp in Betrieb genommen. Mit einer zeremoniellen Eröffnung haben Ingo Fleischer, Leiter des Geschäftsbereichs Sitze der Volkswagen Group Components und Sprecher der Sitech Geschäftsführung, Stefanie Wangemann, Sitech Geschäftsführerin für Personal, IT und Organisation, Wissam Harb, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Sitech, und Meno Requardt, Sprecher der Volkswagen Immobilien - Geschäftsführung, das neue Werkgebäude offiziell eingeweiht.

Mit der Inbetriebnahme der 10 000 Quadratmeter großen Halle wird die logistische Lieferkette erheblich verkürzt. Die Sitzbezüge für alle im Volkswagen Werk Wolfsburg gebauten Fahrzeuge werden ab sofort direkt am Stammsitz der Sitech gelagert und nach der entsprechenden Verbaureihenfolge sortiert. Hierdurch entfallen die bisherigen Lkw-Fahrten mit Sitzbezügen vom Industriegebiet Vogelsang zur Montage im Sandkamp.

Logistiklager optimal an Werkgelände angebunden

Aus der neuen Halle bringen 15 Fahrerlose Transportsysteme die Sitzbezüge auf Sequenzwagen über eine gut hundert Meter lange Brücke sequenziert zur Sitzmontage auf das südlich gelegene Werksgelände. Ausgangs- und Endpunkt der Förderstrecke bilden die vier Fahrstühle in der neuen Halle und an den Gebäuden des bestehenden Werkgeländes.

Die direkte Anbindung der neuen Logistikhalle an die vier Montagelinien ist prozesssicher und im Betrieb CO2-neutral. Mit den Kosteneinsparrungen steigern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit als Komplettsitzlieferant. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Schaffung von 60 logistischen Arbeitsplätzen, mit denen wir bei Sitech dem demografischen Wandel besser begegnen können“, erklärt Michael Fennen, Leiter Planung und Programmmanagement bei Sitech.

Gebäude entspricht höchstem Klimaschutz-Standard

Der Betriebsratsvorsitzende Wissam Harb freute sich über die Inbetriebnahme der neuen Halle. Die Arbeitnehmervertretung habe diese Investition schon seit langem gefordert. „Es ist ein sehr wichtiger Schritt für uns und unsere Mitarbeiter, denn wir sorgen mit dem Projekt für Beschäftigungssicherung, erweitern damit unsere Einsatzmöglichkeiten und sichern damit auch einen positiven Ergebnisbeitrag“, sagte Harb.

Bei Bau der Halle stand übrigens das Thema Klimaschutz weit oben auf der Agenda. Dachbegrünung, riesige Fensterfläche und ausschließlich schadstoffarme Materialien sorgen für eine 45 Prozent stärkere Primärenergie-Reduktion und eine 25 Prozent größere CO2-Reduktion im Vergleich zu Referenzgebäuden.

Von der Redaktion