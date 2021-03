Sitech-Mitarbeiter laufen zum Warnstreik auf

Sandkamp

Nicht nur bei VW, sondern auch bei etlichen Betrieben aus der Metall- und der Elektroindustrie auf der Fläche wurde am Dienstag gestreikt. Insgesamt beteiligten sich laut vorläufigen Zahlen der IG Metall 25 000 Beschäftigte an den flächendeckenden Warnstreiks – darunter auch viele bei der VW-Tochter Sitech im Sandkamp.

Auch bei Sitech sind die Tarifverhandlungen festgefahren. Während die IG Metall 4 Prozent mehr Lohn und Verbesserungen bei der tariflichen Freistellungszeit fordert, bietet das Unternehmen lediglich eine Nullrunde an und bringt sogar Abstriche beim Thema Ausbildung und eine Erhöhung der Arbeitszeit ins Spiel. Parallel zu der Aktion bei Volkswagen beendeten deshalb auch die Sitech-Beschäftigten am Dienstag eine Stunde früher ihre Schicht oder schalteten zwischen 14 und 15 Uhr im Home-Office ihren PC aus.

Sitech-Betriebsrat Wissam Harb mit Trillerpfeife vorm zwecks Warnstreik abgeschalteten PC. Quelle: IG Metall

Die Beteiligung an der Aktion sei herausragend gewesen. „Ich bin wirklich von der großen Solidarität in der gesamten Belegschaft begeistert“, sagte Wissam Harb, Gesamtbetriebsratsvorsitzender bei Sitech. Von der flächendeckenden Aktion erhoffen sich die Arbeitnehmervertreter einiges an Wirkung. „Es ist Wahnsinn, wie der Betriebsrat und die IG Metall Wolfsburg hier an einem Strang ziehen und gemeinsam für unsere Tarifforderungen kämpfen“, lobte Felina Bodner, IG Metall-Unternehmensbeauftragte und Betriebsbetreuerin bei Sitech.

Von Steffen Schmidt