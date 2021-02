Sitech-Mitarbeiter haben Angst – VW und Betriebsrat geben Entwarnung

Wolfsburg

Nach der Schließung des Sitech-Werks in Hannover im Frühjahr, bei der mehr als 400 Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben, geht jetzt auch an den Standorten in Wolfsburg und Emden die Angst um. Hintergrund ist das anstehende Joint Venture mit dem Coburger Unternehmen Brose.

Das Familienunternehmen ist ein absoluter Global Player der Zuliefererbranche, hat sich aufgrund der Corona-Krise allerdings ein Sparprogramm aufgelegt, das auch Stellenabbau vorsieht. Die Sitech-Beschäftigten fürchten, dass die wegweisenden Entscheidungen künftig in Coburg getroffen werden, sie damit aus der Volkswagen-Familie ausscheiden und so einen Großteil ihrer Mitbestimmungsrechte verlieren. In einem Video machen sie ihren Ängsten Luft und fordern einen Verbleib in der Volkswagen-Familie.

Video der Sitech-Beschäftigten:

Auch die Wolfsburger Politik ist nun auf die Lage bei Sitech aufmerksam geworden. In einem offenen Brief an den Volkswagen-Aufsichtsrat, der am Freitag in seiner Sitzung über das Joint Venture von Sitech und Brose entscheidet, fordern Bundestagsabgeordnete der Linken – unterstützt von der Wolfsburger Linken – umfassende Sicherheiten für die Beschäftigten der VW-Tochter. Durch die teilweise Veräußerung des Sitzherstellers an Brose würden schwerwiegende Auswirkungen für die Beschäftigten und die Region drohen. Was bedeutet es für die aktuelle Zahl der Arbeitsplätze in Emden und Wolfsburg? Was bedeutet es für die jetzt noch zwischen IG Metall und Sitech tariflich geregelten Arbeitsbedingungen, wenn Brose zukünftig die sogenannte „Konsolidierung“ übernehmen soll?“, fragen sie.

Sitech bliebt Teil der VW Komponente

Volkswagen, der Konzernbetriebsrat, die IG Metall und auch der Sitech-Betriebsrat bemühen sich inzwischen nach Kräften, den Beschäftigten ihre Ängste zu nehmen. Und in der Tat hat man umfassende Garantien und Sicherheiten mit Brose aushandeln können. Allen voran steht eine bereits im Sommer vereinbarte Beschäftigungssicherung bis 2029.

Thomas Schmall, Vorstandsvorsitzender der VW Komponente und Konzernvorstand Technik. Quelle: Volkswagen AG

Zudem steht jetzt auch fest, dass die Sitech weiter fest im VW-Konzern verankert sein wird. „Die Sitech wird trotz einer bevorstehenden Kooperation mit Brose auch weiterhin ein fester Bestandteil der Konzern-Komponente bleiben und zukünftig direkt unter Thomas Schmall (Konzern-Vorstand Technik und Komponenten-Chef) angesiedelt sein“, teilte der Sitech-Betriebsrat der Belegschaft jetzt in einem Schreiben mit. Schmall selbst bestätigte dies nun im Rahmen einer internen Diskussionsrunde mit den Beschäftigten. Die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens sie eben „kein Verkauf“. „Das heißt, 50 Prozent gehören uns. Das heißt Steuerung des Gemeinschaftsunternehmens wird direkt an mich angebunden“, versicherte Schmall.

Lesen Sie auch:

Von einer „Übernahme“ durch Brose, wie viele Medien aktuell berichtet haben, könne deshalb nicht die Rede sein, bekräftigte auch die stellvertretende VW-Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo während der Diskussionsrunde. Brose könne die Strategie des Joint Ventures nicht im Alleingang vorgeben. Um dies zu gewährleisten habe man die Abmachung getroffen, dass wichtige Entscheidungen im Aufsichtsrat des Joint Ventures nur mit einer Dreiviertel-Mehrheit getroffen werden können. Ohne die VW-Stimmen geht also nichts.

Daniela Cavallo erhält Sitz im neuen Aufsichtsrat

Und mehr noch: Neben Thomas Schmall wird der zweite VW-Sitz im Aufsichtsrat an Daniela Cavallo selbst gehen. Das kann durchaus als Bekenntnis des Konzerns an die Tochter Sitech gewertet werden. Denn weil diese in Polen angesiedelt ist, ist ein mitbestimmter Aufsichtsrat rechtlich gar nicht festgeschrieben. Dennoch konnte der Betriebsrat in Gesprächen mit VW durchsetzen, dass einer der Sitze an die Arbeitnehmervertreter geht.

Cavallo Daniela, stellvertretende VW-Betriebsratsvositzende. Quelle: red

Cavallo bewertet das Joint Venture mit Brose deswegen auch aus Arbeitnehmersicht weiter positiv. „Es ist kein Abschied von der Sitech und von der Sitzfertigung, sondern ein Ausbau. Und gerade wir als Betriebsrat gehen auch davon aus, dass uns mit dem starken Partner Brose eine Expansion innerhalb des Konzerns gelingt, aber auch natürlich außerhalb des Konzerns. Und dass wir damit natürlich letztendlich auch Beschäftigung weiter sichern und vielleicht sogar auch ausbauen können“, sagte sie.

Rückendeckung bekommt sie dabei von Schmall. Sitech und Brose würden sich sehr gut ergänzen. „Wir wollen wettbewerbsfähige Sitze für die Zukunft herstellen und über die Sitze hinaus auch in das Geschäft Innenraummodul einsteigen“, erklärte er. Das klingt tatsächlich nicht ein Einsparungen und Jobabbau.

Von Steffen Schmidt