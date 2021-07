Wolfsburg/Shanghai

Der Volkswagen-Tochter Sitech gelingt ein großer Schritt zur langfristigen Positionierung im chinesischen Marktwachstum. Das Joint Venture Sitech (Shanghai) Automotive Seating Co.,Ltd. hat einen wichtigen Auftrag für die künftige Belieferung des neuen chinesischen Volkswagen-Werkes in der Provinz Anhui erhalten. Dabei produziert und liefert das Unternehmen komplette Sitzsysteme für ein zukünftiges E-SUV-Modell im Konzern und plant weitreichende Investitionen.

Mit Entwicklungs- und Produktionskompetenz Wachstum stärken

Bereits seit 2004 beliefert Sitech Shanghai die Volkswagen Werke in Anting und Ningbo und ist damit keineswegs ein Newcomer auf dem chinesischen Markt. Vielmehr bleibt die Sitech Gruppe als globaler Lieferant im Geschäftsbereich „Sitze“ weiterhin auf Wachstumskurs und möchte mit solchen Investition am neuen Standort die eigene Position im schnell wachsenden Marktsegment der E-Mobilität stärken. Dabei werden neue Innovationen im Bereich Komplettsitzentwicklung unter der Leitung von Sitech Shanghai stets im weltweiten Verbund mit Unterstützung des Standortes Wolfsburg realisiert.

Neukundengewinnung und damit die Belieferung weiterer Fahrzeugmodelle als Zielsetzung

Die Investitionen am neuen chinesischen Standort unterstreicht die Zielsetzung der VW-Tochter, als Systemlieferant auch international in der konzernweiten E-Mobilitäts-Initiative voll wettbewerbsfähig zu bleiben.

Diese Meinung vertritt auch Ingo Fleischer, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Sitech (Shanghai): „Letztes Jahr haben wir bereits einen Auftrag zur Sitzbelieferung eines E-SUVs in Shanghai gewinnenkönnen, der in 2022 in Serie geht und damit unseren Einstieg im Bereich E-Plattform ermöglicht. Mitdem neuen Auftrag im chinesischen Markt gehen wir nun einen weiteren, konsequenten Schritt imHinblick auf die Anpassung unseres Produktportfolios. Unser nachhaltiges Ziel ist es, langfristig neueKunden und Aufträge in der Region Asien zu gewinnen und weitere Fahrzeugmodelle zu beliefern.“

Von Christoph Seidel