Wolfsburg

Eine originale Replik des Pokals der Fußball-Europameisterschaft ist derzeit in der Autostadt zu bewundern. Das seltene Stück ist fest auf einem ID.3 montiert und auf Tournee durch ganz Deutschland. Dabei gab es jetzt einen kurzen Stopp in Wolfsburg. Am späten Montagnachmittag geht die Reise schon wieder weiter.

Besucher können sich mit Gefährt und Pokal fotografieren lassen. Die Autostadt nahm die Aktion zum Anlass, einen Talk mit Stadionsprecher Georg Poetzsch zu führen und live im Internet zu übertragen. Autostadt-Geschäftsführer Armin Maus führte das unterhaltsame knapp einstündige Gespräch.

Bildergalerie von der Aktion in der Autostadt:

Zur Galerie Sicher hatte Georg Poetzsch, Stadionsprecher der VW-Arena und der deutschen Nationalmannschaft, mit Autostadt-Geschäftführer Armin Maus interessantes zu erzählen. Doch die Aufmerksamkeit galt auch einem EM-Pokal auf dem Dach eines ID.3.

Der eigentliche Star des Tages bleibt im Hintergrund

Der eigentliche Star des Tages war dabei die ganze Zeit im Hintergrund zu sehen. Den Pokal überhaupt nach Wolfsburg zu kriegen war ein schweres Stück Arbeit. „Selbst in der vergangenen Woche waren noch mehrere Absprachen nötig, damit alles klappt“, verriet Maus im Anschluss an den Talk. Ihm war es wichtig, diese Gelegenheit nicht verstreichen zu lassen. „Wenn wir Fanstadt sein wollen, dann müssen wir das auch ernst nehmen“, erklärte er. Man habe sich sehr viel Mühe gegeben, den Besuchern ein möglichst erlebnisreiches EM-Feeling zu geben mit vielen Dingen zum Anfassen.

Der Pokal gehörte in diesem Fall natürlich nicht dazu. Der war in einem durchsichtigen Zylinder sicher verwahrt und auf dem Dach des ID.3 fest montiert. Der tourt gerade durch alle europäischen Städte, in denen die EM ausgetragen wird. Dabei soll er möglichst mit Ökostrom versorgt werden.

Sorge über voll besetztes Fußballstadion in Ungarn

Georg Poetzsch konnte neben den üblichen Analysen auch einen ganz anderen Blickwinkel in dem Talk vermitteln. Schließlich ist er nicht nur Stadionsprecher in der VW Arena, sondern auch für die deutsche Nationalmannschaft. Er freute sich sehr über die Spielen vor Zuschauern, blickte aber auch mit Sorge nach Ungarn, wo das Stadion schon wieder fast voll ausgelastet wird. Er hoffe, dass das bis zum Ende der EM gut ginge ohne Superspreader-Event, sonst seien auch alle Pläne für die nächste Bundesligasaison wieder in Gefahr. Eine weitere Saison ohne Stadionbesucher möchte er ungern erleben.

Stadionsprecher vor leeren Kulissen: „Erst mal ganz schön blöd gefühlt“

Wie das für ihn als Stadionsprecher vor leeren Kulissen war, verriet er im Anschluss an den Talk. „Ich habe mich erstmal ganz schön blöd gefühlt“, sagte er. Doch man habe ihn gebeten, so viel Stimmung wie möglich zu machen, um wenigstens dadurch die Spieler zu unterstützen. Mit entsprechenden Ansagen, Einlauf- und Torjubelmusik machte er das beste daraus. „Ich habe zwar ein paar Spiele gebraucht, bis ich das richtige Level gefunden habe, aber dann ging es ganz gut.“

Von Robert Stockamp