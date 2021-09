Seiner Zeit und dem Markt voraus: Der Golf Country von Volkswagen

Bokensdorf

Der Golf gehört nun wirklich nicht zu den Fahrzeugen, die man selten auf den Straßen zu Gesicht bekommt. Aber auch unter den Varianten und Modellreihen des über 30 Millionen Mal verkauften Bestsellers gibt es einige echte Exoten. Einer von ihnen ist der Golf Country, den Volkswagen 1989 erstmals auf er IAA der Welt präsentierte. Gerade einmal 7700 Modelle produzierte Volkswagen zwischen 1990 und 1991. Noch seltener ist die Sondervariante „Allround“. Gerade einmal 160 Exemplare stellte Volkswagen her. Eine davon gehört Andreas Schild aus Ehmen.

Automobile Klassiker aus der Region Quelle: Tobias Gloge

In der Garage lässt der 61-Jährige seinen Oldie, der seit diesem Jahr auch das H-Kennzeichen tragen darf, deswegen trotzdem nicht versauern. Regelmäßig ist Schild mit seinem waldgrünen Country unterwegs – am liebsten nach Bokensdorf, zum Golf-Club. „Am Sonntag mit dem Auto zum Golf fahren, dazu die Genesis-Kassette einlegen und genießen – da bist du wieder in deiner Jugend“, schwärmt der passionierte Golf-Spieler.

Golf Country greift dem SUV-Konzept voraus

Die Alltagstauglichkeit ist es schließlich auch, die Schild an seinem Country besonders schätzt. „Man sitzt hoch, hat viel Platz, der GTI-Motor hat Kraft – er fährt sich auch aus heutiger Sicht absolut angenehm“, berichtet Schild und nennt dabei die Qualitäten, die für den heutigen SUV-Boom verantwortlich sind.

In der Tat gilt der Golf Country heute als Vorläufer von Tiguan und Co.. „Er ist quasi das erste SUV im A-Segment“, erklärt Schild. Die Produktion war dabei so ungewöhnlich wie das Modell selbst. Der Markt war damals aber einfach noch nicht reif für dieses Konzept“, erklärt Schild. Dazu kam der Preis: Der lag nämlich auf GTI-Niveau. Damals wurde VW deswegen für das Modell noch belächelt, heute ist der Country ein beliebtes Sammlerobjekt und wirkt trotz seiner 30 Jahre merkwürdig modern.

Made in Wolfsburg, Feinschliff in Österreich

Die Produktion war dabei so unkonventionell, wie das Konzept selbst. In Wolfsburg vormontierte, allradgetriebene Golf Syncro-Fahrzeuge wurden nach Steyr-Daimler-Puch in Graz, Österreich, geliefert. „Das waren quasi die Offroad-Päpste“, weiß Schild. Dort erfolgte dann die Umrüstung vom allradgetriebenen Golf Syncro zum Golf Country: Ein Leiterrahmen aus Stahlrohr legte den Wagen 18 Zentimeter höher. Markant sind zudem die Rammschutzbügel und das Steinschlagschutzgitter vorn.

Damals ein Flop, ist der Golf Country heute ein beliebtes Sammlerobjekt. Andreas Schild aus Ehmen hat sein Sondermodell mühevoll mit ausschließlich Originalteilen restauriert.

Die Qualitäten des Fahrzeugs hatte Schild schon 1989 erkannt. Damals war er Vertriebler bei Audi und bekam den Golf Country früh in die Finger. „Ich habe damals regelmäßig Wettbewerbsvergleichsfahrten gemacht, da konnte ich den Country On- und Offroad testen und war begeistert“, erzählt er.

Der Golf Country blieb ihm dementsprechend im Gedächtnis haften – und zwar ganze 29 Jahre lang. Denn 2018 entdeckte Schild das Verkaufsinserat für seinen Golf Country im Internet und schlug ohne großes Zögern zu. „Ich habe ihn telefonisch gekauft, ohne ihn Live gesehen zu haben“, erzählt er.

Das ist der Golf-Country 1989 stellt VW auf dem Genfer Salon und der IAA eine Studie mit dem Namen Montana vor. Erste Kunden wollen den Montana beim Händler bestellen. VW stellt den Wagen daraufhin schließlich doch unter dem Namen Golf Country in Serie her. Die Produktion beginnt im April 1990, schon im Oktober 1991 ist nach nur 18 Monaten und 7735 gefertigten Fahrzeugen Schluss. Basis ist der Golf CL mit vier Türen und Allradantrieb „syncro“, den VW seit 1986 im Golf II anbietet. Die Mitarbeiter von Steyr im österreichischen Graz legen den Golf 18 Zentimeter höher und machen ihm mit weiteren Umbauten zum Country. Der legendäre, weil „unkaputtbare“ 1,8 Liter-Motor verfügt über eine Leistung von 72 kW (98 PS) und bringt eine Höchstgeschwindigkeit von 155 km/h. Der Radstand liegt bei 2480 Millimetern, das Leergewicht beträgt 1245 Kilogramm.

Am Golf Country ist alles original

Was auf den Bildern noch top aussah, entpuppte sich dann aber doch schnell als arbeitsintensive Herausforderung. Zuhause auf der Hebebühne entdeckte Schild zahlreiche Mängel. Die gehen auf den Zweitbesitzer zurück, einen abenteuerlustigen Studenten. „Von seinen Offroad-Fahrten mit dem Golf Country gibt es noch Videos im Netz“, erzählt Schild.

Ein Dreiviertel-Jahr muss der Wagen deswegen erst restauriert werden. Dabei kommen nur Originalteile zum Einsatz – Vertriebler-Ehre. Sein berufliches Netzwerk und das Wissen um die Ersatzteile kommt ihm dabei zugute. „Ich bin nicht der große Bastler, aber überall auf der Welt nach Ersatzteilen zu stöbern, das liegt mir“, sagt Schild und führt als Beispiel die kleinen Synchro-Schilder an, die am Fahrzeug prangen.

Vom Motor, der mittlerweile 181 000 Kilometer runter hat, über die Sitze bis zum waldgrünen Lack ist deswegen alles an dem Fahrzeug authentisch. Natürlich auch das Gamma-Radio, neben dem die Genesis-Kassette für die nächste Ausfahrt zum Golfplatz bereit liegt.

Von Steffen Schmidt