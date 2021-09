Wolfsburg/Zwickau

Mit dem sprichwörtlichen großen Bahnhof feierte das Volkswagen-Werk in Zwickau am Dienstag den Produktionsstart des vollelektrischen Cupra Born. Er ist das fünfte Elektro-Auto neben VW ID.3 und ID.4 sowie Audi Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron, das in der sächsischen Fabrik vom Band rollt. Und dennoch hat der Produktionsstart des ersten vollelektrischen Modells der Marke Cupra eine ganz besondere Bedeutung für die Strategie des gesamten Volkswagen-Konzerns.

Der erste vollelektrische Cupra soll zum „Impulsgeber“ werden

Erstmals öffentlich vorgestellt hat Cupra den kompakten Born Anfang September bei der IAA Mobility in München. Verkauft werden soll der schicke Spanier ab November. Beim Produktionsstart in der laut VW größten und effizientesten Fabrik für E-Fahrzeuge in Europa betonte Cupra-Chef Wayne Griffiths: „Mit seinem emotionalen Design und seinem vollelektrischen Sportsgeist ist der Cupra Born der Impulsgeber für die Transformation des Unternehmens und der Beginn der Elektro-Offensive der Marke.“

Cupra veröffentlicht ein Video zum Produktionsstart des Born in Zwickau

Damit nicht genug: Seat – die spanische VW-Tochter ist die Mutter der sportlichen Marke Cupra – lässt aktuell Ingenieure Erfahrungen in der Produktion von E-Autos in Zwickau sammeln. Denn: Ab 2025 sollen im spanischen Martorell Elektrofahrzeuge gebaut werden. „Unser Ziel ist es dann, mehr als 500 000 urbane Elektrofahrzeuge pro Jahr für verschiedene Konzernmarken zu produzieren“, so Wayne Griffiths.

Mit der Produktion des Born geht Cupra einem nachhaltigen Ansatz nach: Man verfolge ein CO2-neutrales Konzept. Für die komplette Lieferkette werde Strom aus erneuerbaren Energien verwendet. Außerdem verfüge der Born über Schalensitze, die aus nachhaltigen Materialien wie recyceltem Meeresplastik aus dem Mittelmeer hergestellt werden.

Zur Galerie Im Zwickauer Volkswagen-Werk startete am Dientag die Produktion des elektrischen Cupra Born. Er ist das erste vollelektrische Modell der sportlichen Seat-Tochter.

Neu sind außerdem die Vertriebswege des Born: Cupra führt für ihn das Agenturmodell ein – der Hersteller legt die Preise fest, das Autohaus bekommt eine Verkaufsprovision. Zudem können Kunden den Cupra Born erstmals abonnieren statt langfristig leasen oder kaufen.

Von Carsten Bischof