Schlechte Nachrichten fürs Stammwerk: Plug-In-Hybriden droht das Förder-Aus

Wolfsburg

Dem Wolfsburger VW-Werk droht der nächste Nackenschlag – diesmal von Seiten der möglichen neuen Bundesregierung. Denn in den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP wird auch über eine Abschaffung der Kaufprämie für Plug-In-Hybride diskutiert. Das wiederum dürfte sich negativ auf die Nachfrage solcher Modelle auswirken.

Dass die Abschaffung der Umweltprämie für Steckerfahrzeuge sehr wahrscheinlich ist, meint Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer. „Die Streichung der Plug-in-Hybrid-Umweltprämie wäre ein Symbol, das der Bevölkerung nach all den Berichten zur Pseudo-Umweltverträglichkeit der Plug-ins gut vermittelbar ist“, sagt er. „Damit sollte auch in den SPD-Gesprächen das Ende der Plug-in-Hybride-Förderung nicht auf allzu große Gegenwehr stoßen“, meint Dudenhöffer.

Grüne und FPD lehnen Förderung von Hybriden ab

Die FDP und die Grünen haben sich zu diesem Thema ohnehin schon deutlich positioniert. „Auf teure Subventionen wie die Kaufprämie für E-Autos wollen wir verzichten“, heißt es im Wahlprogramm der Liberalen. Auch FDP-Chef Christian Lindner hatte sich im Zuge des Wahlkampfs immer wieder deutlich in diese Richtung geäußert.

Eine Abschaffung der Umweltprämie für reine E-Autos ist mit den Grünen freilich nicht zu machen. Sie liebäugeln sogar mit höheren Förderungen für Stromer. Plug-In-Hybride sind der Partei aber schon seit Langem ein Dorn in Auge. Denn ob die Steckerfahrzeuge im Realbetrieb tatsächlich umweltfreundlicher unterwegs sind, lässt sich nicht kontrollieren. Berichte von noch originalverpackten Ladekabeln in abgegeben Leasingfahrzeugen, haben zumindest berechtigte Zweifel hervorgerufen.

Ferdinand Dudenhöffer: Zwischen Januar und September wurden 240 000 Plug-In-Hybride in Deutschland zugelassen. Quelle: Nicolas Blandin/dpa

Bislang förderte die Bundesregierung den Kauf eines Plug-In-Hybriden mit 4500 Euro. Das CAR-Institut, dem Dudenhöffer vorsteht, schätzt in einer Studie, dass angesichts von mehr als 240 000 neu zugelassenen Plug-in-Fahrzeugen in Deutschland zwischen Januar und September in diesem Jahr schon rund eine Milliarde Euro in die Subventionierung der Hybride geflossen ist. Sollte die Förderung wegfallen, dürfte die starke Nachfrage nach Steckerfahrzeugen allerdings deutlich zurückgehen.

VW-Konzern mit Hybridanteil von 12 Prozent

Volkswagen würde dies wohl weniger hart treffen als andere traditionelle Hersteller. Laut CAR-Institut lag der Plug-in-Anteil deutschlandweit über alle Marken hinweg in diesem Jahr bislang bei 11,9 Prozent. BMW kommt demnach hingegen auf eine Hybridquote von fast 18 Prozent, Mercedes sogar auf 27 Prozent. Für Volkswagen hingegen liegt der Anteil über alle Konzern-Marken hinweg bei zwölf Prozent. Betrachtet man nur die Kernmarke VW, liegt die Quote sogar nur bei 7,6 Prozent.

Das scheint verkraftbar. Aber: Die wahren Profiteure wären erneut Hersteller, die ausschließlich auf E-Fahrzeuge setzen – allen voran Tesla, das von VW und vor allem Konzern-Chef Herbert Diess längst als Hauptkonkurrent ausgemacht wurde.

Wegfall der Förderung würde erneut das Stammwerk treffen

Zudem würde der Wegfall der Prämie erneut das ohnehin schon durch Kurzarbeit und einen drohenden Minusrekord in der Produktion arg gebeutelte Stammwerk in Wolfsburg treffen. Mit dem Golf und dem Tiguan werden hier gleich zwei große Volumenmodelle produziert, die auch als Steckervariante angeboten werden. Besonders beim Golf hat sich Plug-In-Variante zu einem echten Bestseller entwickelt. Weil die Hybride zudem noch arbeitsaufwändiger sind, würde sich ein Rückgang der Nachfrage also nochmals negativ auf das Arbeitspensum in Wolfsburg auswirken.

Da hilft es auch nicht, dass Volkswagen gerade erst in einer Pressemitteilung jubelte, dass die markeneigenen Hybridmodelle die ab 2022 geltenden, strengeren Förderrichtlinien schon heute erfüllen würden. Vertriebsvorstand Kaus Zellmer bezeichnete die Plug-In-Hybride darin als „wichtige Übergangstechnologie“, die auch in Volkswagens Strategie „Way zo Zero“ eine zentrale Rolle einnehme. Mit einer sich anbahnenden Ampel-Koalition und der wahrscheinlichen Abschaffung der Umweltprämie für Hybride müsste die Strategie zumindest in dieser Hinsicht dann wohl angepasst oder überdacht werden.

Von Steffen Schmidt