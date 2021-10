Scharfe Kritik der IG Metall: VW-Chef Diess „verteufelt“ Autos aus Wolfsburg 

Wolfsburg

Jetzt platzt der Führung der IG Metall in Wolfsburg der Kragen: VW-Konzern-Chef Herbert Diess hat sich in einem LinkedIn wieder einmal für die Elektro-Mobilität stark gemacht, dabei aber den in Wolfsburg gebauten Bestseller Tiguan in keinem guten Licht stehen lassen. Flavio Benites, Christian Matzedda und Matthias Disterheft reagieren darauf öffentlich mit sehr deutlichen Worten.

Für Herbert Diess ist es „Zeit umzusteigen“

Hintergrund: In einem Post in der Karriereplattform LinkedIn bezieht sich Herbert Diess auf einen Vergleich verschiedener Elektro- und Verbrennermodelle in der „Auto Zeitung“. Deren Fazit: Mittlerweile sei es oft finanziell günstiger ein E-Auto statt eines Verbrenners zu fahren. Konkret ging es um VW Tiguan und ID.4, Audi Q5 und e-tron sowie Skoda Kodiaq und Enyaq. Das in diesem Zusammenhang nachvollziehbare Fazit von Diess: „Es ist Zeit umzusteigen.“ Nämlich vom Verbrenner aufs Elektro-Auto.

Flavio Benites: Verbrenner finanzieren die Transformation. Quelle: Britta Schulze

Die IG Metall Wolfsburg betrachtet das als einen Affront: Der VW-Chef favorisiere öffentlich den in Zwickau gebauten ID.4 und rate vom Kauf des in Wolfsburg gebauten Tiguan ab. Der Erste Bevollmächtigte der IG Metall, Flavio Benites, sagt dazu: „Herbert Diess sollte sich lieber neben einem Golf Diesel oder Tiguan eHybrid ablichten lassen, denn mit diesen Modellen wird schließlich die Transformation finanziert.“

„Verteufelung unserer Produkte ist betriebsschädigend“

Der Zweite Bevollmächtigte der IG Metall, Christian Matzedda, betont: „Im VW-Stammwerk werden erstklassige Verbrenner durch motivierte Kolleg:innen hergestellt, die auch noch in den nächsten 10 Jahren ihre Spitzenposition am Markt behaupten werden. Eine Verteufelung unserer aktuellen Produkte wäre betriebsschädigend und demotivierend für die gesamte Belegschaft.“

IG Metall-Geschäftsführer Matthias Disterheft legt nach: „Medial zeigt sich der VW-Vorstandsvorsitzende seit Monaten nur noch auf der ’E-Welle’. Egal ob auf dem E-Bike, E-Surfboard oder in einem E-Auto – aber das Geld wird in dieser Region mit den Verbrennern verdient, das darf man nicht kleinreden.“

Von Carsten Bischof