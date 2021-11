Rund 100 Wolfsburger protestieren gegen 3G-Regel bei Volkswagen

Wolfsburg

Seit letzten Mittwoch gilt nicht nur bei Volkswagen die 3G-Regel: Zutritt zum Arbeitsplatz ist nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen möglich. Die Einführung der Schutzmaßnahme, die aufgrund von weiter rasant steigenden Corona-Fallzahlen eingeführt wurde, sorgte in den ersten Tagen für Chaos an den Testzentren – und nun auch für erste öffentliche Proteste. Am Montag kamen rund 80 bis 100 Personen vor dem Wolfsburger Rathaus zusammen, um gegen die Corona-Politik und vor allem die 3G-Regeln zu demonstrieren. Dabei im Fokus: Volkswagen.

In der VW-Belegschaft jedenfalls scheint die Keimzelle des Protests zu sitzen. Ein Flyer, in dem zum Protest aufgerufen wird, stammt von der Gruppierung „Wir bei Volkswagen“, die bisher nicht wirklich in Erscheinung getreten ist. Dort heißt es, der Protest richte sich gegen „die Spaltung der Gesellschaft“, „für mehr Miteinander“, „zur Mahnung der Grundrechte“, für „Mut zur Meinungsfreiheit“ und eben „gegen die Schikane beim Werkszutritt“. Das Schreiben gibt sich mit diesen Formulierungen betont demokratisch und tolerant. So wurden etwa ausdrücklich „Menschen mit und ohne Impfung“ eingeladen.

Deutliche Nähe zu Verschwörungstheoretikern

Auf den zweiten Blick offenbart sich jedoch durchaus die Nähe zur „Querdenker“- und Impfgegner-Bewegung. Schon der Name des Protests „Montagsspaziergang“ erinnert an ähnliche bekannte Pegida-Formate. In einem zweiten Aufruf zum Protest, der von einer Gruppierung namens „Wir das Volk“ gepostet wurde, geben die Veranstalter sich gar nicht mehr die Mühe, die Nähe zur Querdenker-Szene zu maskieren. Man wolle „über die größte Lüge, die die Welt umspannt“, informieren, heißt es dort. Gemeint ist die Corona-Pandemie.

Gegen Abend nahm die Zahl der Protestierenden nochmal deutlich zu. Quelle: Steffen Schmidt

In den Chats zum Protest beim Messenger-Dienst „Telegram“ ist die Wortwahl ebenfalls eindeutiger. Personen, die dort für eine Impfung argumentierten oder die 3G-Politik unterstützten, wurden kurzerhand ausgeschlossen.

Mehrheit der VW-Mitarbeiter akzeptiert die Regelungen

Die VW-Vertrauenskörperleitung bezeichnete den Protest zwar als unangenehme Entwicklung, er spiegele aber keinesfalls die Mehrheit der Belegschaft wider. Die 3G-Regel sei ein schwieriges Thema, aber die große Mehrheit der betroffenen VW-Mitarbeiter hätten sich damit schnell arrangiert. „Die Personen, die jetzt populistisch dagegen hetzen, sind nur eine kleine Gruppe, die laut Stimmung machen“, so Vertrauenskörperleiter Florian Hirsch. In Braunschweig habe es bereits eine ähnliche Veranstaltung gegeben, auch dort sei die Resonanz ähnlich gering gewesen, wie jetzt in Wolfsburg.

Auch bei Volkswagen spürt man nichts von einer großen Protestwelle. Die erste Bilanz zur Umsetzung der 3G-Regelung fiel durchweg positiv aus. VW-Personalvorstand Gunnar Kilian sprach der Belegschaft ob ihrer Disziplin und Entspanntheit daraufhin ein riesiges Lob aus. „Der gesamte Vorstand ist sehr stolz auf die Belegschaft. Die 3G-Kontrollen im Werk Wolfsburg verliefen komplett reibungslos. Es gab weder lange Warteschlangen, noch größere Verzögerungen im Ablauf“, betonte Kilian.

Neuer Run auf den Impfstoff

Selbst in Sachsen, das als Hochburg der Impfgegner gilt, sei die Einführung der 3G-Regel sehr entspannt und mit großem Verständnis der Belegschaft abgelaufen, teilte eine VW-Sprecher auf WAZ-Anfrage mit.

Zudem scheint die 3G-Regelung auch psychologisch die gewünschte Wirkung zu zeigen. „Die Nachfrage nach Erstimpfungen hat deutlich angezogen“, heißt es auf WAZ-Anfrage seitens des Unternehmens. Der Andrang auf die Booster-Impfungen sei ebenfalls gleichbleibend hoch.

Generell ist also wohl nicht davon auszugehen, dass Volkswagen ein größeres Impfgegner-Problem in den eigenen Reihe hat. Zwar gibt Volkswagen aus Datenschutzgründen keine Zahlen zur Impfquote der Belegschaft heraus, nach WAZ-Informationen soll diese aber im Werk Wolfsburg höher liegen als außerhalb der Werkszäune.

Von Steffen Schmidt