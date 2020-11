Wolfsburg

Verlängerung des Umweltbonus bis 2025, „ Abwrackprämie“ für Lkw, ein Zukunftsfonds, und die Unternehmen der Autobranche für die Transformation fit zu machen und das Versprechen, den Ausbau der Ladeinfrastruktur voranzutreiben: Das sind die Kernpunkte des neuen Hilfspakets, mit dem die Bundesregierung die von der Corona-Krise und Strukturwandel arg gebeutelte Autoindustrie unterstützen möchte. In Wolfsburg zeigt man sich mit den Ergebnissen des Autogipfels im Wesentlichen zufrieden. Nur in Sachen Ladeinfrastruktur bleibt ein wenig Skepsis: Den Worten müssten jetzt auch endlich Taten folgen.

Volkswagen sieht in dem Paket „ein starkes Signal für die Kundinnen und Kunden wie auch für die Umwelt“, heißt es vom Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung. Die Beschlüsse würden den politischen Gestaltungswillen der Regierung zeigen, „in der Corona-bedingten Krise den raschen Wandel der deutschen Leitindustrie zu unterstützen.“

Diess : „Kaufprämien für E-Fahrzeuge sind richtige Entscheidung“

Besonders die Verlängerung des Umweltbonus bis 2025 wird von Volkswagen begrüßt. „Im Rückblick war die Entscheidung gegen allgemeine Kaufprämien und Konzentration auf E-Fahrzeuge richtig“, betonte VW-Chef Herbert Diess auf seinem LinkedIn-Account. Deutschland entwickle sich zum Leitmarkt der E-Mobilität. „Der Plan der Bundesregierung, den Individualverkehr zu elektrifizieren, geht auf: Wir haben schon jetzt 17,5 Prozent Marktanteil für E-Autos und Plugin-Hybride“, so Diess weiter.

Herbert Diess, VW-Vorstand: „Im Rückblick war die Entscheidung gegen allgemeine Kaufprämien und Konzentration auf E-Fahrzeuge richtig.“ Quelle: dpa

Die Verlängerung der Prämie werde den Hochlauf der E-Mobilität nun weiter forcieren und damit auch den Wandel zu nachhaltiger Mobilität vorantreiben. Die Verstetigung der Prämie schaffe Vertrauen und Verlässlichkeit bei den Kunden, kommentierte Volkswagen. „Die Botschaft ist klar: Die Zukunft gehört der Elektromobilität.“

In Sachen Ladeinfrastruktur bekräftigt die Bundesregierung erneut, den Ausbau zügig vorantreiben zu wollen. Unter anderem will sie die Mineralölwirtschaft in die Pflicht nehmen. Diese sollen Lademöglichkeiten an Tankstellen schaffen. Auch damit befindet sich die Bundesregierung mit VW auf einer Linie. VW-E-Mobilitätsvorstand Thomas Ulbrich hatte kurz vor dem Autogipfel genau dies gefordert. Durch einen zügigen Ausbau der Infrastruktur schaffe man beim Kunden Vertrauen für den Umstieg auf ein E-Auto, hieß es vom Unternehmen. „Je attraktiver die Rahmenbedingungen für die Elektromobilität sind, die von der Politik gesetzt werden, umso eher und umso mehr Menschen werden sich für ein Elektroauto entscheiden.“

Osterloh freut sich über Zukunftsfonds

VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh, der beim Gipfel ebenfalls dabei war, zeigte sich mit den Ergebnissen ebenfalls zufrieden. In Sachen Ladeinfrastruktur sieht er allerdings Verbesserungsbedarf und will den Lippenbekenntnissen scheinbar noch nicht so ganz trauen. „Hier passiert aus meiner Sicht noch nicht genug, hier muss das Bundesverkehrsministerium mit Blick auf den Ausbau im Jahr 2021 nachlegen“, forderte Osterloh.

Bernd Osterloh, Chef des Gesamtbetriebsrates von VW: „Hier passiert aus meiner Sicht noch nicht genug.“ Quelle: dpa

Als Gewerkschafter freue ihn dafür umso mehr, dass die Unternehmen der Branche mit dem Zukunftsfonds bei der Transformation unterstützt werden sollen. „Die Erarbeitung von regionalen Transformationsstrategien und Fördermittel für einen Zukunftsfonds halte ich gerade mit Blick auf die ganze Branche und die vielen kleinen Zulieferer für absolut wichtig“, betonte Osterloh.

Falko Mohrs fordert mehr Anstrengung bei Batteriezellenfertigung

Der Zukunftsfonds geht dabei maßgeblich auf Vorschläge der SPD zurück. „Wir wollen eine präventive Strukturpolitik, die schon in der Transformation gestaltend handelt, anstatt nach vollzogenen Strukturbrüchen die Scherben zusammenzukehren und mühsam zu versuchen, neue Strukturen aufzubauen“, erklärte Falko Mohrs, Wolfsburgs Bundestagsabgeordneter für die SPD.

Dafür muss nun nicht nur zügig der Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur gefördert und vorangetrieben werden, sondern auch für die Batteriezellenfertigung müsse endlich ein konkretes Förderprogramm her. „Wir dürfen nicht von China und Südkorea abhängig sein. Peter Altmaier muss hier endlich konkret liefern. Der Aufbau dieser Kapazitäten muss für die gesamte Wertschöpfungskette gelten: Von der Entwicklung über die Produktion bis zum Recycling der Fahrzeugbatterien“, forderte er weitere Maßnahmen.

Von Steffen Schmidt