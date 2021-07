Rassismus an Wolfsburger Schule? Das sagen Schülerrat und Eltern

Wolfsburg

Rassismus an der Schule – ist das im multikulturellen Wolfsburg tatsächlich ein Thema? Die WAZ fragte bei dem Schülerratsvorsitzenden Vito Brullo und bei der Stadtelternvertretung nach. Die Landesschulbehörde äußerte sich ebenfalls.

Isabell Kowalk, die seit drei Jahren Elternratsvorsitzende ist, hat bisher keine entsprechenden Vorwürfe oder Konflikte erlebt. „Ich mag nicht ausschließen, dass es im Alltag der Schülerinnen und Schüler vereinzelt rassistisch und homophobe, sexistische oder antisemitische Schulhofbemerkungen gibt“, sagt sie. Die gegenseitige soziale Kontrolle schätzt sie jedoch hoch ein. Alexander Paul, Vorsitzender des Stadtelternrats, bekräftigt: „Gefährlich wird es, wenn man wegsieht.“ Das gelte grundsätzlich für das Thema Mobbing.

Vito Brullo: Offenen Rassismus habe niemand aus dem aktuellen Stadtschülerrat in Wolfsburg persönlich erlebt, sagt der Vorsitzende des Gremiums. Quelle: privat

Auch Vito Brullo tauschte sich vor seiner Antwort mit anderen im Stadtschülerrat aus. „Als Grundkonsens konnten wir feststellen, dass wir keinerlei rassistische Diskriminierung vonseiten der Schule und der Lehrerschaft erleben“, sagt er. Am ehesten gebe es Probleme mit Witzen oder Bemerkungen von Schülerinnen und Schülern, die „manchmal schon einen rassistischen Unterton oder eine herabwertende Tendenz haben“. Von offenen rassistischen Beleidigungen oder Diskriminierungen sei das aber weit entfernt. Da habe er nur von Einzelfällen gehört, die er aber nicht persönlich verifizieren könne. „Wir sind uns sicher, dass sowohl Lehrer als auch Schüler dagegen vorgehen und dass das Konsequenzen für die Personen nach sich ziehen würde.“

Verstoß gegen Verhaltenspflicht von Beamten

Bianca Trogisch, Sprecherin der Landesschulbehörde, bestätigt das. Sie versichert, dass Rassismusvorwürfen mit der nötigen Sorgfalt nachgegangen werde: „Sowohl auf Seiten der Schulleitungen als auch auf der der Regionalen Landesämter für Schule und Bildung besteht ein hohes Maß an Sensibilität für derartige Sachverhalte und Vorwürfe.“

Bianca Trogisch, Sprecherin der Landesschulbehörde: „Es besteht ein hohes Maß an Sensibilität für derartige Vorwürfe.“ Quelle: privat

Maßnahmen richten sich immer nach dem konkreten Fall. Üblich sind bei Verfehlungen Dienstgespräche mit Ermahnung, aber es gebe auch förmliche Disziplinarmaßnahmen. Grundlage dafür ist das Niedersächsische Disziplinargesetz. Ein nachweisbar rassistisches Verhalten kann als Verstoß gegen die Verhaltenspflicht von Beamten gewertet werden und zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis führen.

„In den allermeisten Fällen stellt sich nach gründlicher Aufklärung heraus, dass sich die Vorwürfe nicht erhärten lassen“, berichtet Trogisch von den bisherigen Erfahrungen. Dass sich Eltern, Schüler oder Schülerinnen ungerecht behandelt oder beurteilt fühlen, komme häufiger vor. „Die Fälle, in denen wir dienstrechtlich tätig werden mussten, sind selten“, so die Sprecherin. In den vergangenen fünf Jahren seien es landesweit nicht mehr als eine Handvoll gewesen. „In einem Fall wurde eine Geldbuße verhängt, andere Verfahren wurden eingestellt, weil sich die Vorwürfe nicht nachweisen lassen, oder sind noch nicht abgeschlossen.“

