Rasantes Video: Darum findet VW-Chef Herbert Diess den Seat-E-Roller cool

Wolfsburg

Fahrlehrer würden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen: Im Anzug, mit schwarzen Business-Schuhen und Halbschalenhelm – ohne wirksame Schutzkleidung – düste VW-Chef Herbert Diess jetzt mit dem neuen Elektro-Roller Seat Mo 125 durchs Wolfsburg Stammwerk – und das ziemlich rasant. Seine Botschaft mit dem Video auf der Karriereplattform LinkedIn: Ein Elektro-Roller aus dem VW-Konzern ist in der Stadt oder im Werk eine schöne, schnelle und praktische Alternative zum Auto.

137 Kilometer Reichweite reichen in der Stadt aus

Die Volkswagen-Tochter Seat hat den schicken Elektro-Roller MO 125 jüngst auf den Markt gebracht, in Wolfsburg ist er auf der Auto-Meile zu haben und stößt auf reges Interesse. „Die Probefahrtliste ist voll“, heißt es im Autohaus Wolfsburg. Was nicht verwundert: Der E-Roller hat serienmäßig eine Reichweite bis 137 Kilometern und schafft mit seinem 5,6 kWh-Akku immerhin Tempo 95 – was im urbanen Bereich mehr als ausreichend ist.

VW-Chef Herber Diess testet den Elektro-Roller Seat MO 125

Wobei Herbert Diess im Video zugibt, keinen Serien-Roller zu fahren, „sondern ein Testfahrzeug“ – vermutlich der zweiten, kommenden Generation. Er lobt die sehr direkte Gasannahme, die verbesserten Bremsen, das Handling und die transportable Batterie. Für ihn eine „moderne Alternative zu jeder Vespa, Moped oder Motorrad für den urbanen Einsatz“.

Guckt man in die Kommentare unter seinem Post, erntet er an dieser Stelle Widerspruch von überzeugten Motorradfahrern – übrigens auch aus seinen eigenen VW-Reihen: Der Elektro-Roller scheine in der Stadt Spaß zu machen, sei aber keine Alternative zu einer Ducati. Wobei auch die italienische VW-Tochter gerade an einer Elektro-Ducati arbeitet...

Von Carsten Bischof