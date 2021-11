Nach dem 9:0-Erfolg über Liechtenstein durften die deutschen Fußballnationalspieler noch mal richtig Spaß haben und dabei etwas lernen: Volkswagen lud die Kicker am Freitagnachmittag zum Fahrsicherheitstraining in Elektroautos aufs Prüfgelände in Ehra-Lessien ein. Dabei ist der Hintergrund der Spaßveranstaltung sehr ernst...