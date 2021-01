Wolfsburg

Das Stammwerk in Wolfsburg soll zum Herzstück von Volkswagens E-Offensive werden. Inzwischen gibt es auch ein paar Details zur Ankündigung des neuen Elektroauto-Spitzenmodells, das am Mittellandkanal gebaut werden soll. Die Entwicklung einer „hochmodernen Elektro-Flach-Plattform“ wurde von VW-Markenchef Ralf Brandstätter als Projekt „Trinity“ angekündigt, wobei der Stromer selbst wohl nicht diesen Namen tragen wird. Das Projekt hat in den Medien viel von sich reden gemacht und ein großes Rätselraten ausgelöst, wie der E-Flitzer wohl aussehen wird.

Diess spricht mit Blick auf E-Auto-Konkurrent Tesla von „großer Herausforderung“

Brandstätter greift auf dem Karriereportal LinkedIn einen Medienbericht auf: „Mit #Trinity machen wir Wolfsburg zum Werk der Zukunft. Aber den ‚Marktführer bei E-Autos in Deutschland‘, wie die BILD schreibt, greifen wir damit nicht an.“ Das sei nämlich schon Volkswagen. Laut VW stieg der Anteil an den Gesamtauslieferungen in der EU inklusive Großbritannien, Norwegen und Island im vergangenen Jahr auf knapp zehn Prozent. Im reinen Elektro-Segment sei der Konzern in Westeuropa klar Marktführer mit einem Anteil von 25 Prozent.

Konzernchef Herbert Diess schrieb am Donnerstag auf Twitter, das Projekt Trinity komme nach dem Projekt NEO – aus dem der ID.3 hervorging – und werde Volkswagen und vor allem Wolfsburg revolutionieren. Es sei eine große Herausforderung für den traditionellen Standort, gegen eine neue Fabrik in Grünheide zu anzutreten. Der US-Elektroauto-Hersteller Tesla baut im brandenburgischen Grünheide bei Berlin derzeit eine „Gigafactory“.

Der bisherige Arbeitstitel „Aeroliner“ lässt eine sportliche Limousine erwarten

Doch wie wird der Spitzenstromer wohl aussehen? Das Magazin t3n meint, dass der bisher kursierende Arbeitstitel „Aeroliner“ Assoziationen einer windschlüpfrigen Limousine hervorrufe – möglicherweise in der Art eines Arteon. Auch die Zeitschrift auto-motor-und-sport meint zum Bild eines abgedeckten Fahrzeugs, dass Brandstätter auf LinkedIn gepostet hatte, die Proportionen erinnerten an einen Shooting Brake, „nur breiter und eher flacher“. Ebenso meint die Autozeitung, die „Linien eines sportlichen Kombis oder Shooting Brakes“ zu erkennen.

Skizze des Arteon Shooting Brake: Das E-Auto-Flaggschiff, das etwa ab 2026 in Wolfsburg gebaut werden soll, könnte ähnliche Proportionen wie die Limousine haben. Quelle: Volkswagen AG

Der VW-Aufsichtsrat hatte Ende 2020 auf Druck aus dem Betriebsrat beschlossen, dass die Planungen für das „Elektro-Flaggschiff“ der wichtigsten Marke bereits früher anlaufen sollen als zunächst vorgesehen. Der Projektname Trinity (Dreizahl oder Dreifaltigkeit) steht laut VW für drei Dinge: Eine neue Generation des derzeitigen Baukasten-Systems MEB, autonomes Fahren und Vernetzung im Auto sowie „vollvernetzte Produktionsprozesse“. Betriebsratschef Bernd Osterloh hatte kürzlich gesagt, er rechne mit einer „deutlich sechsstelligen Stückzahl pro Jahr“ für den Wagen. Das Unternehmen wollte sich zu möglichen konkreten Produktionsvolumina noch nicht äußern.

Von Christian Opel