Wolfsburg

Der ID.3 war erst der Anfang, am kommenden Freitag beginnt Volkswagen in der Autostadt (und in der Gläsernen Manufaktur in Dresden) mit der Auslieferung des ID.4. WAZ-Redakteur Carsten Bischof durfte den Elektro-Tiguan auf Einladung der Autostadt schon jetzt fahren und erste Eindrücke sammeln. Damit nicht genug: Er durfte auch E-Bulli fahren – aber das ist eine andere Geschichte.

Die Autostadt will nach eigener Aussage „Elektro-Mobilität“ erlebbar machen. Zum einen mit ihrer großen Sonderausstellung „Get ready for ID“ in der Konzern-Welt. Zum anderen mit ihren etwa 25 ID.4 und 20 ID.3, mit denen Kunden künftig Probefahrten unternehmen können. Im direkten Vergleich zum ID.3 ist der ID.4 deutlich größer und eleganter, aber auch bulliger – ein SUV eben mit einer Außenlänge von 4,58 Meter. Damit überragt er den Tiguan um gut acht Zentimeter.

Video: Die WAZ testet den neuen ID.4 von Volkswagen

Der ID.4 ist leise und schnell über dem Tempolimit

Der ID.4 wiegt rund zwei Tonnen – aber sobald er einmal rollt, merkt man von diesem Gewicht erstaunlich wenig. Mit seinen 204 PS (Pro Performance) und über 300 Newtonmetern Drehmoment ist man in Sekundenschnelle schneller unterwegs als erlaubt – und wird per Display gewarnt: „Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit“. Denn der ID.4 hat das komplette digitale Elektronikpaket inklusive Verkehrszeichenerkennung. Für die einen eine Entmündigung des Fahrers, für die anderen ein Führerscheinretter.

Die Testfahrt mit dem ID.4 in Bildern:

Zur Galerie Die WAZ durfte das neue Elektro-SUV ID.4 von Volkswagen fahren. Und war überrascht.

Dank verschiedener Fahrmodi und entsprechender Dämpfung kann der ID.4 erstaunlich viel: Im Sportmodus fährt er auf den ersten Metern jedem Golf R auf und davon, im Comfort-Modus cruist er entspannt über jeden Straßenbelag. Der kleine Wendekreis ist sensationell, die Bremsen sind gut. Mit einem Wort: Es macht wirklich Spaß, den ID.4 zu fahren. Angeblich sind je nach Fahrweise und Rekuperation bis zu 500 Kilometern drin, bei winterlichen Temperaturen schrumpfte die Reichweite jedoch im Display ziemlich schnell zusammen. Immerhin: Laut VW kann er per Schnelllader innerhalb von 30 Minuten auf 80 Prozent Batterieleistung wieder aufgeladen werden.

Das ist der neue VW ID.4 Der ID.4 ist das zweite reine Elektro-Auto von Volkswagen nach dem ID.3. Das Elektro-SUV ist in neun Ausstattungsvarianten erhältlich, die Leistung beträgt je nach Modell zwischen 148 und 204 PS. Mit einer Länge von 4,58 Metern ist es etwas größer als ein Tiguan und kleiner als der Tiguan Allspace. Die Reichweite liegt laut Volkswagen je nach Batterieleistung bei bis zu 520 Kilometern, innerhalb von 30 Minuten kann die Batterie per Schnellladung bis zu 80 Prozent aufgeladen werden. Die Preise für den ID.4 liegen zwischen 37 000 und 59 000 Euro. Gebaut wird der ID.4 in Zwickau.

VW hat hinten ein wenig zu viel Hartplastik verbaut

Zeit, in der man sich mit den vielen Möglichkeiten des Bedienkonzepts vertraut machen oder sich das Interieur genauer anschauen kann. Man sitzt wirklich bequem im ID.4, hat sowohl vorn wie hinten viel Platz. Hinten sitzt man übrigens höher als vorne, was einen guten Blick ermöglicht. Aber hinten ist arg viel Hartplastik verbaut – das kann VW besser. Zum Beispiel vorne. Dort sind die Materialien deutlich wertiger, fassen sich schöner an. Ist das Design an sich schön? Das muss jeder für sich selbst entscheiden.

Für den ID.4 entschieden haben sich laut VW bis Ende Februar weltweit 23.500 Kunden – das ist schon mal ein Erfolg. Die ersten ID.4 werden am Freitag, 26. März, um 10 Uhr ausgeliefert. Gleichzeitig in Dresden und in der Autostadt. VW-Marken-Chef Ralf Brandstätter will bis Ende 2021 rund 150.000 ID.4 verkaufen – das könnte klappen.

Von Carsten Bischof