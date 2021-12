Wolfsburg

Konzern- und Unternehmensleitung, Betriebsratsspitze, Politiker, Verwaltung – sie alle jubeln über die Ergebnisse der jüngsten VW-Planungsrunde 70 und feiern den „Campus Sandkamp“, das „Trinity“-Werk und den ID.3 als zusätzliches Modell als große Schritte in Richtung Zukunftssicherung für das Wolfsburger Volkswagen-Stammwerk. Nur Frank Patta, Betriebsrat und früherer Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Wolfsburg, meldet Bedenken an und verweist auf das „Kleingedruckte“ im neuen Standortpapier.

„Der ID.3 ist nicht die Lösung unserer Probleme“

„Der ID.3 ist nicht die Lösung für unsere aktuellen und zukünftigen Auslastungsprobleme“, sagte Patta der AZ/WAZ. Denn: Im ersten Schritt solle der ID.3 ab 2023 nur in Wolfsburg gebaut werden, wenn die Kapazität im Werk in Zwickau erschöpft ist. 2024 gebe es nur Endmontageumfänge mit weniger Personal als bei einer normalen Produktion. Man spreche von knapp 200 000 Fahrzeugen zwischen 2023 und 2026.

Und es gebe noch nicht einmal eine Vollfertigung. Hinzu komme, dass Golf und ID.3 in derselben Klasse antreten und um dieselben Kunden buhlen würden – Volumen würde verschoben, nicht erhöht. „Unter dem Strich sieht das für mich eher nach einer Verlegenheitslösung der Betriebsratsspitze und dem Unternehmen aus“, so Patta.

Wolfsburg solle zusätzliche E-Autos und zusätzliche Verbrenner bauen

Er gibt Betriebsrats-Chefin Daniela Cavallo trotzdem Recht: Wolfsburg brauche zusätzliche Modelle, um wieder ausreichend Autos produzieren zu können. Sein Vorschlag: VW solle zusätzliche E-Autos und zusätzliche Verbrenner in Wolfsburg bauen. Man könne den ID.3 oder den ID.5 hier fertigen sowie ein Europakontingent des ID.6. „Dadurch hätten wir einen echten Einstieg des Werkes Wolfsburg in die Elektromobilität vor 2026.“ Beim Verbrenner könne man eine Mehrmarkenstrategie fahren und beispielsweise neben Tiguan und Tarraco auch noch den Skodia Kodiaq in Wolfsburg bauen. Das würde Volumen schaffen und Arbeitsplätze sichern.

Der Skoda Kodiaq: Er könnte gemeinsam mit VW Tiguan und Seat Tarraco in Wolfsburg gebaut werden. Quelle: Skoda

Beunruhigend findet er, dass im neuen „Trinity“-Werk ab 2026 Autos in zehn Stunden gefertigt werden sollen – aktuell sind es rund 30 Stunden. „Zehn Stunden Fertigungszeit wären nur mit einer deutlich geringeren Fertigungstiefe, etwa über eine modulare Fertigung, realisierbar“, sagt er. Würde die hauseigene Komponente diese Module bauen, wäre dies „noch abbildbar“. Aber würde VW die Modulfertigung extern vergeben, „dann haben wir zwar Trinity, aber weniger Arbeit“. Im Standortpapier stehe dazu leider nichts. Er habe den Eindruck, dass die Weichen gestellt seien, „um am Standort Wolfsburg weiter sozialverträglich entlang der demographischen Kurve Personal abzubauen“.

„Unseriöse Vergleiche“ mit dem Tesla-Werk

Was ihn richtig nerve, so Frank Patta, seien die „unseriösen Vergleiche“ mit der Tesla-Fabrik Grünheide. Dort gebe es weder Tarifverträge noch Gewerkschaft oder Betriebsrat. „Volkswagen braucht keine Angst vor Tesla zu haben und wir müssen auch nicht Tesla kopieren, denn wir sind die besseren Autobauer und haben jahrzehntelanges Know-how. Herr Dr. Diess und Herr Brandstätter müssen uns nur die Autos bauen lassen und gleichzeitig ihre Arbeit auf Vorstandsebene machen und strategisch die richtigen Weichen – etwa beim Thema Software – stellen.“

Wenig hilfreich sei dabei der ständig gleiche Konfliktverlauf zwischen Konzern- und Betriebsratsspitze: „Wir brauchen endlich Ruhe und Besonnenheit, um die Herausforderungen des Standortes Wolfsburg und der Transformation strategisch auch von der Arbeitnehmerseite her zu diskutieren und entwickeln zu können, um sie dann mit dem Vorstand zu verhandeln.“ Mit „wir“ meine er nicht nur die Betriebsratsspitze oder die IG Metall-Fraktion, sondern die gesamte Belegschaft einschließlich des Betriebsrats.

Von Carsten Bischof