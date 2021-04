Wolfsburg

In der Wolfsburger Autostadt steht Bürgerinnen und Bürgern ab sofort eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, kostenlose Corona-Schnelltests durchführen zu lassen. Das neue Testzentrum kann täglich von 7.30 Uhr bis 17 Uhr per Auto als „Drive-In“ angesteuert werden. Es befindet sich auf dem Kurzzeitparkplatz des Erlebnisparks und ist somit auch für Fußgänger bequem über die Stadtbrücke oder die Berliner Brücke zu erreichen.

Betrieben wird das neue Testzentrum vom medizinischen Dienstleister Ruhrmedic. Acht speziell geschulte Mitarbeiter mit medizinischer Ausbildung können dort bis zu 1000 Personen täglich testen. Dafür sorgt das einfache und schnelle Verfahren über die PassGo-App, über die nach rund einer Viertelstunde auch das Ergebnis des Testes übermittelt wird. „Das ist überspitzt gesagt schon Fließbandarbeit, scherzt Georg Hecht, Geschäftsführer der Ruhrmedic. Bei Bedarf könne man die Kapazitäten am Standort sogar noch erhöhen.

Testen lassen, ohne auszusteigen

Wie schnell und unkompliziert eine Test auf dem Autostadtparkplatz abläuft, war am Mittwoch bereits zu beobachten: Einfach vorfahren, Ausweis oder Führerschein vorzeigen, OR-Code-scannen lassen und schon geht es los. Dafür muss nicht einmal das Auto verlassen werden. Rund 50 Bürger machten bis Mittwochmittag, dem Eröffnungstag des Testzentrums, bereits davon Gebrauch. Eine Terminvereinbarung ist grundsätzlich nicht notwendig, in Kürze solle aber auch eine entsprechende Terminfunktion in die PassGo-App integriert werden.

Übrigens: Wer ein Smartphone oder die entsprechende App nicht besitzt, der muss nicht in die Röhre gucken. Auch ohne Handy und App ist ein Test möglich. „Dann muss man nur etwas mehr Zeit mitbringen“, stellt Georg Hecht klar. Das Testergebnis wird dann statt über die App per Papierformular bescheinigt.

Autostadt unterstützt Wolfsburg gerne

„Wir freuen uns darüber, dass wir in der aktuell schwierigen Situation, die Stadt Wolfsburg mit einem ‚Drive-in-Testzentrum‘ auf unseren Gelände unterstützen können. So können sich die Menschen schnell und bequem testen lassen“, sagte Autostadt-Geschäftsführerin Mandy Sobetzko anlässlich der Eröffnung. Hoffentlich könne man so auch dazu beitragen, dass Wolfsburg im zweiten Anlauf Modellregion für Öffnungen werde.

Für die Autostadt selbst ist das Testzentrum zudem ebenfalls ein Gewinn. „Das ist weitere Verbesserung unseres ohnehin schon hohen Sicherheitsstandards“, sagte Sobetzko. Für den Tag der Wiedereröffnung der Autostadt habe man damit bereits vorgesorgt. Zwar sei ein negativer Corona-Test keine Voraussetzung für einen Besuch der Themenwelt, aber das Testzentrum in unmittelbarer Nähe könne dabei helfen, Vorbehalte und Ängste abzubauen.

Von Steffen Schmidt