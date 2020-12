Osterloh: Corona-Folgen bei VW noch mindestens im ersten Quartal zu spüren

Wolfsburg

Die Corona-Krise dürfte Volkswagen nach Einschätzung von Betriebsratschef Bernd Osterloh auch 2021 noch länger beschäftigen. Die derzeitigen Versorgungsengpässe bei Zulieferern und die anhaltende Absatzschwäche zeigten, wie heikel die Lage sei, sagte der oberste Belegschaftsvertreter in Wolfsburg.

„Wir haben ein gravierendes Problem“, meinte er zu Lieferproblemen bei Halbleitern für Elektronik-Teile. „Wir können das Auto dann nicht bauen. Kurzfristige Lieferalternativen gibt es nicht.“ Coronabedingte Personalausfälle bei einem Sitzzulieferer seien ebenfalls kritisch - und „dass Händler in einigen EU-Ländern wieder geschlossen haben“. Bei VW dürften sich solche Pandemie-Folgen wohl noch „mindestens im ersten Quartal, wenn nicht länger“ durchziehen, schätzt Osterloh. Die Tarifregelung zur Kurzarbeit erlaube eine flexible Reaktion. „Aber wie genau das aussieht fürs erste Halbjahr, dazu können wir aus heutiger Sicht keine Aussagen machen“, betonte der Betriebsratschef.

Anzeige

Osterloh fordert bessere Planung bei Zukunftsprojekten

Osterloh forderte bei der Modellentwicklung zudem eine bessere, gemeinsame Planung. „Da erwarte ich eine wesentlich stärkere Zusammenarbeit zwischen Entwicklung, Beschaffung, Produktion und Vertrieb, aber auch zwischen den Marken generell – mit entsprechenden Vorgaben auf Ebene des Vorstands.“

Beim zentralen Zukunftsprojekt „Aeroliner“ könnte diese Forderung bereits umgesetzt werden. Das Elektro-Volumenmodell soll laut VW zentral in Wolfsburg entwickelt und gebaut sowie das „führende Elektro-Auto“ der Marke werden. „Bei dem Fahrzeug soll die neueste, von uns in Eigenleistung entwickelte Software-Generation eingesetzt werden, die ab 2025 anläuft“, erklärte Osterloh. „Und der Aeroliner könnte ein Mehrmarken-Modell werden in einer deutlich sechsstelligen Stückzahl pro Jahr – alle in Wolfsburg gebaut.“ Der Aufsichtsrat hatte jüngst den Weg für diese Standortentscheidung freigemacht.

Mit dem Aeroliner, der auch über die neuste Batteriegeneration verfügen soll, bläst VW dann endgültig zum Angriff auf den US-Rivalen Tesla. Diesen nehme man „sehr ernst“, sagte Osterloh. Doch nicht jede von Tesla genutzte Produktionstechnik passe automatisch auch bei anderen Herstellern. „Bei all diesen Fertigungsthemen haben wir jahrzehntelange Erfahrung. Da müssen wir uns nicht verstecken.“ In der Vereinheitlichung von Batteriezellen-Ausführungen etwa habe die Firma von Gründer Elon Musk derzeit aber Vorteile: „Aktuell haben wir noch rund zwei Dutzend mehr Zellvarianten als Tesla.“

Bis zu 300 000 E-Autos könnten jährlich in Wolfsburg gebaut werden

Den aufgrund des „Green Deals“ notwendigen Ausbau der E-Auto-Produktion, sieht Osterloh als „herausfordernd, aber machbar“ an. 300 000 E-Autos mehr wären für VW europaweit nötig, um die strengeren Klimaziele zu erreichen. „Die könnten wir in Wolfsburg bauen, wenn es sein muss“, sagte Osterloh. Zudem gingen ja kurzfristig auch weitere E-Standorte wie Hannover oder Emden ans Netz.

Probleme könnte mittelfristig aber die Versorgung mit Batteriezellen machen. Auch Autozulieferer müssten hier investieren, da sei in der Vergangenheit zu wenig geschehen, sagte Osterloh. Die Lieferanten dürften sich deshalb nicht beschweren, wenn Autobauer wie VW selber in dem Bereich aktiv werden.

Der ID.4: Das neuste VW-E-Modell geht ab Januar in den Verkauf. Quelle: Roland Hermstein

Beim Erreichen der Klimaziele wird jetzt auch der ID.4 helfen. Das zweite Modell der Elektro-Familie Volkswagens geht ab Januar in den Verkauf: „Im ersten Quartal wird der ID.4 nach und nach unseren Handel erreichen, hierzulande und in weiteren wichtigen Märkten der EU.“ Vorbestellungen sind bereits möglich, als Dienstwagen wird der ID.4 zudem schon deutlich früher ausgeliefert.

Von Steffen Schmidt