38 Stunden-Woche statt 35 Stunden-Woche: Unter anderem mit dieser Ungerechtigkeit ist bald Schluss. Bis 2027 wird die Volkswagen Sachsen GmbH komplett in die Volkswagen AG integriert.

Ost und West wachsen zusammen: VW Sachsen wird in Volkswagen AG integriert

Bis 2027 - Ost und West wachsen zusammen: VW Sachsen wird in Volkswagen AG integriert

Bis 2027 - Ost und West wachsen zusammen: VW Sachsen wird in Volkswagen AG integriert