Wolfsburg

Die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens hat jetzt das betriebliche Impfzentrum im Volkswagen Werk Wolfsburg besucht. Zusammen mit Konzern Personalvorstand Gunnar Kilian und der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo informierte sich die Ministerin über den Stand der Impfkampagne bei Volkswagen.

„Wir haben bereits allen Volkswagen Beschäftigten und den Beschäftigten unserer Tochtergesellschaften ein Impfangebot unterbreiten können. Davon haben allein rund 35 000 Kolleginnen und Kollegen der Volkswagen AG von der Erstimpfung und rund 13 500 von der Zweitimpfung Gebrauch gemacht. Darüber hinaus erweitern wir nun unser Impfangebot auch auf Familienangehörige unserer Beschäftigten, um damit die gesellschaftlichen Anstrengungen im Kampf gegen Corona weiter zu unterstützen“, berichtete Kilian.

Ministerin ist beeindruckt vom Impfzentrum

Volkswagen leiste einen großen Beitrag zur Durchimpfung der Bevölkerung, lobte die Ministerin: „Impfen ist und bleibt der wichtigste Schutz um nicht an Covid-19 zu erkranken. Ein Impfangebot am Arbeitsplatz ist für viele Menschen eine gute Lösung, sich schnell und unkompliziert im Alltagsgeschehen impfen zu lassen“ Eine hohe Impfquote der Bevölkerung helfe gegen eine mögliche vierte Welle.

Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo erklärte: „Die betriebsärztlichen Impfangebote an unseren VW-Standorten sind schon jetzt eine Erfolgsgeschichte, und sie stehen als Beweis für die große Kompetenz und Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitswesens. Unsere Belegschaft ist stolz, dass Volkswagen auch an dieser Stelle seiner Verantwortung für die Standortregionen nachkommen konnte. Ich hoffe nun, dass auch unser Einsatz gemeinsam mit den Anstrengungen des Landes dazu beiträgt, die Pandemie in den Griff zu kriegen.“

Vier Impfstraßen auf 1000 Quadratmetern

Der Leiter des Konzern Gesundheitswesens und Arbeitsschutzes Dr. Lars Nachbar zeigte Ministerin Behrens das moderne Impfzentrum in der Veranstaltungshalle Hafen 1 auf dem Volkswagen Werksgelände in Wolfsburg. In der über 1000 Quadratmeter großen Halle betreiben die Werksärzte seit Anfang Juni vier Impfstraßen, in denen mehrere tausend Personen pro Woche geimpft werden können. Die Ministerin zeigte sich beeindruckt von der Anlage und erklärte: „Es zeigt sich, dass eine gute Projektplanung der Schlüssel für reibungslose Abläufe ist. Terminierung, Aufklärung, Impfen – hier läuft es einfach rund.“

